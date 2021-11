Robert Lewandowski zwycięzcą Ballon d’Or w Superbet!

W poniedziałkowy wieczór poznaliśmy triumfatora Złotej Piłki. Po prestiżową nagrodę sięgnął Leo Messi, natomiast drugie miejsce zajął Robert Lewandowski. Wielu kibiców z pewnością było rozczarowanych. W tym gronie znalazły się również osoby, które postawiły kupon na wygraną Polaka. Przygnębionych fanów pocieszył Superbet, który rozliczył zakłady na Lewandowskiego jako wygraną.

Do ostatnich dni kwestia zwycięzcy Złotej Piłki była tematem spornym. Tuż przed rozpoczęciem gali media obiegła informacja o triumfie Argentyńczyka. Doniesienia okazały się prawdziwe. Po raz kolejny Leo Messi sięgnął po prestiżowe wyróżnienie.

Superbet rozlicza zakłady na Roberta Lewandowskiego jako wygrane

Bukmacher Superbet postanowił rozliczyć zakłady na zwycięstwo Roberta Lewandowskiego w plebiscycie Złotej Piłki jako wygrane. O nagrodzie wypowiedział się Sławomir Peszko, ambasador bukmachera Superbet – Piłka nożna to gra zespołowa i Robert Lewandowski pokazuje w Bayernie, że jest najlepszy na świecie. Patrzmy na samą grę, piłkarską jakość, także statystyki. Nie można brać pod uwagę marki i popularności. Argentyńczyk jest najlepszym piłkarzem w historii, ale to co reprezentuje na boisku w tym i poprzednim sezonie, nie powinno moim zdaniem zapewnić mu tej nagrody w tym roku. Cieszę się, że Robert zajął drugie miejsce, bo to olbrzymi sukces, ale jednocześnie jestem tak po ludzku rozczarowany, cała Polska jest pewnie rozczarowana…

