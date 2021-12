Termalica Nieciecza – Raków Częstochowa 🇵🇱 Typy, kursy (01.12.2021)

Mecz dw贸ch ekstraklasowicz贸w w 1/8 fina艂u Pucharu Polski. Faworytem tego starcia b臋dzie oczywi艣cie obro艅ca trofeum. 艁atwo mia艂 jednak nie b臋dzie, gdy偶 rywal tak偶e ma ochot臋 na kolejne rundy. Kto b臋dzie g贸r膮 w pojedynku Mariusz Lewandowski vs Marek Papszun?

Termalica Nieciecza – Rak贸w Cz臋stochowa zapowied藕 (艣roda, 14:30)

R贸偶ne ostatnio mecze mia艂a ekipa z Niecieczy. By艂o kapitalne zwyci臋stwo ze 艢l膮skiem Wroc艂aw – 4:3. Wcze艣niej po dogrywce triumf w Katowicach w 1/16 fina艂u. Potem jednak remisy z Wis艂膮 P艂ock i G贸rnikiem 艁臋czna w lidze. Zw艂aszcza tego drugiego nie mogli przyj膮膰 jako sukcesu z perspektywy przedmeczowej. Jednak czerwona kartka w 4. minucie mo偶e zburzy膰 ka偶dy plan. Ta minuta w og贸le jest pechowa dla beniaminka. W miniony weekend w tej samej minucie Roman Gergel nie wykorzysta艂 rzutu karnego w Gliwicach. To m.in. sprawi艂o, 偶e przegrali pierwszy mecz od 23 pa藕dziernika, gdy polegli w… Cz臋stochowie.

To w艂a艣nie Rak贸w by艂 ostatnim pogromc膮 niecieczan. Co ciekawe Rak贸w wcale nie jest w wielkiej formie w ostatnich tygodniach. Bezbramkowe remisy z G贸rnikiem 艁臋czna i Pogoni膮, potem pora偶ka z Cracovi膮. Dopiero w miniony weekend obudzili si臋 rozbijaj膮 Zag艂臋bie Lubin. Wygrana 4:0 robi wra偶enie i daje nadziej臋, 偶e RKS wraca na w艂a艣ciwe tory. W lidze nadal czwarte miejsce i minimalna strata do podium. W PP cel mo偶e by膰 jeden – obrona trofeum.

Termalica Nieciecza – Rak贸w Cz臋stochowa kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Termalica wygra, kurs: 4,10

Rak贸w wygra, kurs: 1,88

Remis, kurs: 3,60

Termalica Nieciecza – Rak贸w Cz臋stochowa fakty meczowe

Mecz pi臋tnastej z czwart膮 dru偶yn膮 Ekstraklasy. W Pucharze Polski oba zespo艂y przesz艂y ju偶 dwie rundy

Termalica Nieciecza pokona艂a do tej pory 艢l膮sk Wroc艂aw i GKS Katowice. Rak贸w ogrywa艂 drugoligowc贸w: Stal Rzesz贸w i KKS Kalisz

Niedawne spotkanie w lidze zako艅czy艂o si臋 wynikiem 3:2 dla cz臋stochowian, kt贸rzy w贸wczas byli liderem

Termalica Nieciecza – Rak贸w Cz臋stochowa typy

Faworytem s膮 go艣cie, kt贸rzy broni膮 trofeum. Wy偶sza jako艣膰 pi艂karska powinna za艂atwi膰 spraw臋 i da膰 przepustk臋 do 1/4 fina艂u.

Typ: Rak贸w @ 1,88 BETFAN