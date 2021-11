Złota Piłka 2021: Ancelotti zdradził na kogo oddałby swój głos

W poniedziałkowy wieczór wszystko stało się jasne. Wielotygodniowe dywagacje na temat tego kto zostanie nagrodzony Złotą Piłką w końcu doczekały się weryfikacji. Niestety nie była to weryfikacja najszczęśliwsza dla polskich kibiców. Nagrodę dla najlepszego piłkarza 2021 roku otrzymał bowiem Leo Messi. Robert Lewandowski znalazł się tuż za plecami Argentyńczyka.

W głosowaniu na laureata tegorocznej Złotej Piłki wzięło udział 180 dziennikarzy z całego świata. Zdecydowali oni, że w 2021 roku na nagrodę najbardziej zasłużył Lionel Messi. Poniedziałkowa gala przyciągnęła najlepszych piłkarzy i trenerów z całego świata. Wśród osób, które pojawiły się wczoraj w Paryżu znalazł się trener Realu Madryt – Carlo Ancelotti.

Benzema najlepszym piłkarzem?

Korzystając z obecności włoskiego szkoleniowca, obecni na gali dziennikarze zapytali 62-latka, na którego z piłkarzy oddałby swój głos. Ancelotti wybrnął z sytuacji w bardzo dyplomatyczny sposób. – Jest tu pewien konflikt, bo pracuję w Realu Madryt i nie mogę oddać głosu na gracza spoza Realu. Gdybym miał wybierać, wybrałbym Benzemę, na drugim Viniciusa, na trzecim Courtois. Czwarty byłby Casemiro, piąty Kroos, szósty Camavinga.



Szkoleniowiec Realu Madryt odniósł się też do faktu, że Złota Piłka trafiła w ręce Leo Messiego. – Messi jest wśród najlepszych, może być najlepszym, ale to osobiste wybory. Gdybym ja miał wybierać, to, tak jak mówiłem, wybrałbym Karima. Nie widziałem dziś, by Benzema i Courtois płakali, bo nie wygrali “Złotej Piłki” – dodał.