Manchester United – Arsenal. Typy, kursy (02.12.2021)

Dzisiaj można powiedzieć, że to nieco wyblakły hit Premier League. Manchester United – Arsenal to nadal klasyk ligi angielskiej. Teraz zapowiada się jeszcze ciekawiej, gdyż wszyscy czekają debiut. Ralf Rangnick właśnie został ogłoszony nowym trenerem Czerwonych Diabłów. To może być rewolucja w klubie z Old Trafford.

Manchester United – Arsenal zapowiedź (czwartek, 21:15)

To może być naprawdę kawał meczu. Manchester United teraz może skupić się na rozgrywkach ligowych. W Lidze Mistrzów trochę się ślizgał, ale ostatecznie awansował do 1/8 finału wygrywając grupę. To jednak nie uchroniło posady Ole Gunnara Solskjaera, który pożegnał się z klubem. Jego miejsce od poniedziałku zajął Ralf Rangnick. Niemiec to futbolowy innowator i gość, który może wprowadzić powiew świeżości na Old Trafford. Przede wszystkim to trener, który jest zaawansowany taktycznie i wiele może dać pod kątem organizacji gry. Widowisko nie powinno na tym ucierpieć. Najważniejszą kwestią pozostaje zarządzanie szatnią. Ego gwiazd spore, a tutaj twardy charakter trenera.

Arsenal na piątym miejscu, czyli w miejscu, w którym dawno go nie było. W ostatnich tygodniach forma naprawdę dobra. Oczywiście był przykry wyjazd na Anfield, ale tak już w tym sezonie jest, że czołówka niemiłosiernie leje Arsenal. Bilans z ligowym podium to 0 punktów i 0:11 w bramkach. Poza tym jednak mieliby 15:6 w bramkach w pozostałych dziesięciu grach. To robi wrażenie, podobnie jak fakt, że u siebie są – obok Manchesteru City – najlepszym zespołem w lidze. Gorzej to wygląda na wyjazdach, ale tutaj dochodzi kwestia wspomnianych meczów z czołówką Premier League.

Manchester United – Arsenal kursy bukmacherów

BETFAN oferuje następujące kursy na to spotkanie:

United wygra, kurs: 2,00

Arsenal wygra, kurs: 3,55

Remis, kurs: 3,65

Manchester United – Arsenal fakty meczowe

Spotkanie ósmej z piątą drużyną Premier League. Na dzisiaj dzieli te ekipy pięć punktów – 23 do 18 na korzyść Arsenalu

Goście mają ujemny bilans bramkowy. To efekt porażek z ligowym podium. W meczach z Chelsea, Manchesterem City i Liverpoolem osiągnęli łączny wynik 0:11 w bramkach. To oznacza, że w pozostałych meczach stracili zaledwie 6 goli

W meczach z udziałem MU pada średnio 3,31 gola na 90 minut. Tylko w starciach Liverpoolu i Newcastle kibice oglądają więcej goli

Ostatni mecz tych ekip zakończył się bezbramkowym remisem na Emirates

Manchester United – Arsenal typy

To powinno być ciekawe spotkanie. Arsenal gra coraz lepiej. United z kolei w nowych rękach i to gościa, który wie o co chodzi w nowoczesnym futbolu. Zapowiada się naprawdę dobry mecz.

Typ: Obie strzelą @ 1,64 BETFAN