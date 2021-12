“Gdy zacznę mówić, mogę urazić ludzi”. Piłkarski świat komentuje wyniki Złotej Piłki

W poniedziałkowy wieczór poznaliśmy zwycięzcę Złotej Piłki. Po raz siódmy wyróżniony został Lionel Messi. Robert Lewandowski w tegorocznym plebiscycie znalazł się tuż za plecami Argentyńczyka. Wciąż nie milkną jednak echa poniedziałkowych rozstrzygnięć. Do przebiegu gali wręczenia Złotej Piłki odnieśli się między innymi piłkarze Bayernu czy Jurgen Klopp.

Fakt przyznania Złotej Piłki Leo Messiemu wciąż wzbudza wiele kontrowersji. Coraz więcej piłkarzy i trenerów krytycznie wypowiada się na temat werdyktu dziennikarzy oddających głos w plebiscycie France Football. Do wyników tegorocznej Złotej Piłki odnieśli się klubowi koledzy Roberta Lewandowskiego oraz Jurgen Klopp.

“Mogę urazić ludzi”

– Nie chcę o tym mówić. To nie ma teraz sensu. Lepiej zostawić to tak jak teraz, bo gdy zacznę mówić, mogę urazić ludzi – skomentował wyniki Złotej Piłki zawodnik Bayernu – Alphonso Davies. Po chwili namysłu piłkarz zdecydował się jednak kontynuować wypowiedź. – Zasłużył, by wygrać. A przynajmniej na to, by otrzymać Złotą Piłkę za 2020 rok. Nie powiecie mi… – przerwał, podnosząc głos. – Jestem tak zły, że w coś bym uderzył – zakończył.

Od krytycznej opinii nie zamierzał powstrzymywać się Thomas Muller: – Z bawarskiego, polskiego, a także niemieckiego punktu widzenia przyznanie Złotej Piłki w poniedziałkowy wieczór było zdecydowanym rozczarowaniem. Chociaż jestem w branży od dłuższego czasu i dlatego nie byłem zaskoczony wynikiem, cała sytuacja doprowadziła mnie do wniosku, że mamy świetnych piłkarzy w Bundeslidze. Dla zdobycia uznania na całym świecie konieczne są jednak dalsze sukcesy międzynarodowe – powiedział. – Gratulacje dla Lionela Messiego za wygranie Złotej Piłki. Nawet, jeśli uważam, że tym razem Robert Lewandowski zasłużył na to trofeum bardziej – dodał po chwili.

“To wasza wina”

O wyniki plebiscytu France Football zapytany został również były trener Roberta Lewandowskiego – Jurgen Klopp. – Moim zdaniem za całą karierę Messiego można mu za każdym razem wręczać Złotą Piłkę. Za to, jakim piłkarzem jest. Jeśli teraz Lewandowski nie otrzymał tej nagrody, może być z tym problem, by otrzymał ją kiedykolwiek. W typowy dla siebie sposób szkoleniowiec Liverpoolu zażartował z zadanego mu pytania. – Czy Ballon d’Or jest głosem dziennikarzy? Tak, więc nie pytajcie mnie o to. To wasza wina – skomentował.

Co sądzi na temat przyznania Złotej Piłki Leo Messiemu, dziennikarze zapytali także Zlatana Ibrahimovicia. – Gdy pytają mnie, czy wolę Cristiano Ronaldo czy Messiego, wybieram tego drugiego, ponieważ grałem z nim w jednym zespole. Łączyły nas relacje zawodowe, ale tegoroczna Złota Piłka powinna trafić do Lewandowskiego – pewnie odparł Szwed.