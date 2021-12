Christian Eriksen wrócił do treningów!

Dobre informacje płyną do nas z Danii. Okazuje się, że zmagający się w ostatnim czasie z poważnymi problemami zdrowotnymi Christian Eriksen ponownie pojawił się obiektach treningowych. Piłkarz pozostaje zawodnikiem Interu, ale wiadomo już, że nie będzie mógł kontynuować swojej kariery we Włoszech. Z pomocą pomocnikowi przyszło duńskie Odense.

12 czerwca 2021 roku cały piłkarski świat zamarł. Podczas meczu Euro 2020 pomiędzy Danią i Finlandią Christian Eriksen osunął się na murawę stadionu Parken. Na pomoc koledze z reprezentacji ruszył Simon Kjaer, który, jak się później okazało, uratował życie pomocnika Interu. Eriksen trafił do szpitala, gdzie bardzo długo trwała walka o jego życie. Piłkarzowi został wszczepiony rozrusznik serca, który miałby dać mu szansę na powrót do profesjonalnego sportu.

Walka o powrót

– W odniesieniu do Eriksena należy zauważyć, że w wyniku poważnego uszczerbku na zdrowiu, do którego doszło podczas Euro 2020, włoskie władze medyczne nie dopuściły zawodnika do gry. Obecnie zawodnik nie spełnia wymaganych we Włoszech kryteriów, aby kontynuował karierę wyczynową. Może wrócić do gry w innych krajach, które dopuszczają wznowienie aktywności w jego wypadku – poinformował pod koniec października Inter Mediolan.

Oznacza to, że nawet jeśli Eriksenowi uda się powrócić na boisko, to swojej kariery nie będzie mógł kontynuować na Półwyspie Apenińskim. Piłkarz nie zamierza jednak rezygnować i postanowił powalczyć o powrót do futbolu. Od nieszczęśliwego meczu z Finlandią Duńczyk wciąż przebywa w swojej ojczyźnie. Pomocną dłoń do pomocnika wyciągnął jeden z jego byłych klubów. W czwartek poinformowano, że piłkarz będzie w najbliższym czasie trenował z drużyną Odense.

Christian Eriksen has slowly started training again!👏 He has been doing some work with a personal trainer in Odense, Denmark both with and without a football.🇩🇰 [B.T.🇩🇰]#ForDanmark #DEN #SerieA #Inter pic.twitter.com/ExhkVwQEux — Danish Football (@DANISHF00TBALL) December 2, 2021

– Cieszymy się, że Christian Eriksen utrzymuje się z nami w dobrej formie – powiedział dyrektor sportowy Odense – Michael Hemmingsen. Przyszłość Christiana Eriksena wciąż stoi pod znakiem zapytania. Mówi się, że jeżeli piłkarzowi udałoby się powrócić do gry w piłkę to mógłby kontynuować swoją karierę w angielskiej Premier League lub w Holandii, gdzie w Ajaxie, z wszczepionym defibrylatorem, gra Daley Blind.