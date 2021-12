Co dalej z Przemysławem Tytoniem? Piłkarz odejdzie z FC Cincinnati

Przygoda Przemysława Tytonia z MLS dobiega końca? 34-letni bramkarz nie przedłuży kontraktu z FC Cincinnati i 31 grudnia 2021 roku stanie się wolnym zawodnikiem.

Bohater Euro 2012 może niebawem zostać bez klubu. FC Cincinnati ma za sobą fatalny sezon MLS. Zespół był zdecydowanie najgorszą drużyną dobiegającego końca sezonu, w związku z czym klub z Ohio podjął decyzję o zakończeniu współpracy ze sporą liczbą piłkarzy. Jednym z nich jest Przemysław Tytoń.

Powrót do Polski?

Przemysław Tytoń ma na swoim koncie występy w Bundeslidze, LaLiga, Eredivisie, a także czternaście meczów w barwach reprezentacji Polski. W 2019 roku bramkarz trafił do Stanów Zjednoczonych, gdzie przez trzy sezony strzegł dostępu do bramki FC Cincinnati. W zakończonym już sezonie zasadniczym polski golkiper rozegrał 15 spotkań. Początkowo pełnił rolę rezerwowego bramkarza, ale w drugiej części kampanii 34-latek wrócił do gry. Tytoń nie wyróżniał się jednak specjalnie i na przestrzeni 15 meczów wpuścił aż 35 goli.

Co dalej z karierą Przemysława Tytonia? Już latem mówiło się, że bramkarz może trafić do Ekstraklasy. Wówczas jego zatrudnieniem zainteresowana miała być Wisła Kraków. Ostatecznie Biała Gwiazda sięgnęła jednak po Pawła Kieszka, który póki co furory pod Wawelem nie zrobił. Trudno powiedzieć czy krakowianie nadal widzieliby Tytonia w swojej bramce. Wydaje się jednak, że wiele klubów PKO BP Ekstraklasy z chęcią podpisałoby kontrakt z tak doświadczonym golkiperem.