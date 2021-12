Ile zarabia Neymar?

Cztery lata temu PSG zszokowało cały piłkarski świat. Transferowa telenowela, której głównym bohaterem był Neymar dobiegła końca, a klub ze stolicy Francji zdecydował się zapłacić za transfer Brazylijczyka rekordowe 222 mln euro. W maju tego roku piłkarz oficjalnie przedłużył kontrakt z paryskim klubem. Wiązało się to oczywiście ze sporą podwyżką. Ile obecnie zarabia Neymar?

Neymar – zarobki

Koszty posiadania w swoim klubie piłkarza takiego jak Neymar nie należą do najmniejszych czego w momencie podpisywania umowy z Brazylijczykiem świadome było PSG. Jeszcze bardziej kosztowna była dla paryżan operacja przedłużenia kontraktu z byłym piłkarzem FC Barcelony. Wiązało się to bowiem ze sporą podwyżką. W porównaniu do pierwszych miesięcy w PSG, zarobki Neymara wzrosły prawie dwukrotnie. Obecnie piłkarz zarabia około 76 milionów dolarów rocznie za samą grę w piłkę. Doliczyć do tego trzeba również kontrakty marketingowy, których wartość magazyn Forbes szacuje na 19 milionów dolarów. Łącznie daje nam to kwotę 95 milionów dolarów – tyle rocznie zarabia Neymar.

Sprawia to, że PSG stało się najbardziej rozrzutnym klubem świata. Paryżanie wydają na pensję swoich zawodników około 256 milionów dolarów rocznie. Drugi w tej klasyfikacji Real Madryt przeznacza na ten cel prawie 50 milionów dolarów mniej. Nie mogą więc dziwić wysokie zarobki piłkarzy ze stolicy Francji. Najlepiej opłacanym zawodnikiem PSG stał się w ostatnim czasie Leo Messi, którego przyjście do drużyny zdetronizowało pod tym względem Neymara.

Kontrakty reklamowe Neymara

Neymar to piłkarz, który praktycznie od samego początku swojej profesjonalnej kariery obrastał legendą. O Brazylijczyku głośno było już podczas jego gry w Santos FC. Transfery do FC Barcelony i PSG tylko zwiększały marketingową wartość skrzydłowego. Jak wspomnieliśmy wcześniej, w 2021 roku piłkarz PSG zarobił z tytułu kontraktów reklamowych prawie 20 milionów dolarów. Do tej pory Neymar był już twarzą takich marek jak McDonald’s, Gillette czy Nike.

Zarobki innych zawodników Ligue 1

Nie może dziwić fakt, że Neymar, będąc drugim najlepiej opłacanym piłkarzem PSG, jest tym samym drugim najlepiej opłacanym piłkarzem całej Ligue 1. Piłkarze paryskiego klubu obsadzają całą pierwszą dziesiątkę najlepiej zarabiających zawodników francuskiej ekstraklasy. Na pierwszym miejscu plasuje się Leo Messi, który, wyłączając bonusy, otrzymuje co tydzień pensję w wysokości miliona dolarów. Podium zamyka Kylian Mbappe, którzy za tydzień występów dla PSG otrzymuje prawie pół miliona dolarów.

