Kacper Kozłowski może zostać kolegą klubowym Jakuba Modera

To mógłby być hit transferowy zimy w Ekstraklasie. Według informacji Piotra Koźmińskiego z portalu WP Sportowefakty, Kacper Kozłowski lada moment może odejść z Pogoni Szczecin. Do gry o utalentowanego pomocnika wkracza bowiem ekipa z Premier League.

To właśnie Brighton jest według Koźmińskiego najpoważniejszym kandydatem do zakupu “Koziołka”. Według jego źródeł transfer może nastąpić już w styczniu, choć nieznane są jeszcze szczegóły finansowe. Można jednak się spodziewać, że chodzi o kwotę, która otrze się – lub przebije – o rekord transferowy Ekstraklasy. Ten należy do Jakuba Modera, a Kacper Kozłowski mógłby wówczas zostać jego kolegą klubowym i… konkurentem do gry w środku pola.

W tym sezonie pomocnik Pogoni Szczecin strzelił 3 gole i 3 asysty na boiskach naszej ligi. W świadomości kibiców jednak zapisał się latem. Wówczas dostał szansę podczas Euro 2020. Kacper Kozłowski wchodząc na boisko w Sewilli został najmłodszym w historii zawodnikiem Mistrzostw Europy.