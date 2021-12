Kalendarz adwentowy – 3 i 4 dzień w Betcris

Betcris przedstawił kolejne promocje, jakie pojawią się na stronie bukmachera w związku z kalendarzem adwentowym.

Trzeci dzień zatytułowano jako dzień majsterkowicza. Postaw kupon SOLO lub AKO, który musi zostać rozliczony jako wygrany. Trzech uczestników z najwyższym kursem całkowitym zwycięskiego kuponu zostanie nagrodzonych. Za pierwsze miejsce można uzyskać Freebet nawet do 150 PLN, za drugie miejsce Freebet do 100 PLN, a za trzecie miejsce Freebet do 50 PLN.

Otrzymany freebet można wykorzystać na kupon AKO (z oferty przedmeczowej lub live z wyłączeniem sportów wirtualnych) z min. 3 zdarzeniami z minimalnym kursem każdego zdarzenia 1.30.

Więcej o promocji regulamin: tutaj

Barbórka w Betcris

Bukmacher Betcris przygotował również specjalną promocję z okazji Barbórki. Wpłać min. 50 PLN i postawić kupon AKO za min. 50 PLN składający się z min. 3 zdarzeń, w tym dowolne zdarzenie z meczu Jagiellonia Białystok – Górnik Łęczna rozgrywanego w ramach 17. kolejki PKO Ekstraklasy z minimalnym kursem każdego zdarzenia 1.30.

Jeżeli pierwszy kupon spełniający warunki promocji okaże się przegrany, to gracz otrzyma Freebet w wysokości 25 PLN, który będzie mógł wykorzystać na kuponie AKO (z oferty przedmeczowej lub live z wyłączeniem sportów wirtualnych) z min. 3 zdarzeniami z minimalnym kursem każdego zdarzenia 1.30.

Więcej o promocji regulamin: tutaj

Jeśli nie masz jeszcze konta u bukmachera Betcris zarejestruj się z tym linkiem lub kodem GRAMGRGUBO. Skorzystaj z oferty powitalnej bukmachera w postaci zakładu bez ryzyka i freebetu.