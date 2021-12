Cagliari – Torino 🇮🇹 Typy, kursy (06.12.2021)

16. kolejkę Serie A zamkną drużyny Cagliari oraz Torino. Na papierze nie zapowiada się to fantastyczne spotkanie, ale na pewno obie ekipy mają nadzieję na zdobycie punktów w tym meczu i chociażby dlatego kibice mogą spodziewać się walki przez cały mecz i wbrew pozorom powinno być to naprawdę ciekawe starcie, które nie musi stać wcale na niskim poziomie. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

Cagliari – Torino zapowiedź (poniedziałek, 20:45)

Gospodarze tego meczu nie wyobrażali sobie tak trudnego sezonu, ale póki co sytuacja tej drużyny jest naprawdę kiepska. Mimo wszystko do końca rozgrywek pozostało jeszcze bardzo wiele spotkań i gospodarze mają wciąż wszystko w swoich rękach. Kibice chcieliby żeby ich ulubieńcy jak najszybciej zaczęli wygrywać, bo wizja spadku za jakiś czas może być jak najbardziej realne jeśli gospodarze nie poprawią swojej gry.

Goście za to chcieliby znaleźć się w górnej części tabeli, ale do tego będą również potrzebowali zdecydowanie lepszych wyników. Spotkanie z Cagliari nie będzie dla graczy Torino łatwe do wygrania, ale jeśli goście myślą o poprawie swojej pozycji w ligowej tabeli, to muszą oni wygrywać mecze z ekipami z dołu stawki.

Cagliari – Torino nasze typy

Goście grają w tym sezonie mimo wszystko lepiej od swoich rywali i można spodziewać się, że zawodników Torino będzie stać na wygranie tego wyjazdowego meczu. Gospodarze mają problemy z punktowaniem i na pewno mecz z ekipą z Turynu będzie dla nich trudny.

Cagliari – Torino | Typ: Torino @2.37

Cagliari – Torino | Typ: powyżej 2.5 goli @2.05 TOTALbet

Cagliari – Torino kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Torino. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.37. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Cagliari – Torino, to TOTALbet ma na to zdarzenie kurs 3.25. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 3.15.

Cagliari – Torino fakty meczowe

Gospodarze nie przegrali od 3 meczów.

Cagliari nie wygrało żadnego ze swoich ostatnich 7 spotkań.

Goście nie zachowali czystego konta od 4 spotkań.

Cagliari ostatnie pięć spotkań

Verona – Cagliari 0:0

Cagliari – Salernitana 1:1

Sassuolo – Cagliari 2:2

Cagliari – Atalanta 1:2

Bologna – Cagliari 2:0

Torino ostatnie pięć spotkań

Torino – Empoli 2:2

AS Roma – Torino 1:0

Torino – Udinese 2:1

Spezia – Torino 1:0

Torino – Sampdoria 3:0