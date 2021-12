Tymoteusz Puchacz trafi do Turcji?

Tymoteusz Puchacz nie radzi sobie w ostatnim czasie najlepiej. Piłkarz jest krytykowany za występy w reprezentacji, a ponadto wciąż nie znajduje uznania w oczach szkoleniowca Unionu Berlin – Ursa Fischera. Dziś pojawiła się informacja, że zimą obrońca może zostać wypożyczony do Turcji.

Tymoteusz Puchacz nie rozegrał jeszcze żadnego meczu w Bundeslidze. Piłkarz dołączył do drużyny Unionu Berlin na początku tego sezonu i do tej pory nie dostał od Ursa Fischera szansy na debiut. Nie wygląda, by w najbliższym czasie sytuacja ta miała ulec zmianie. Klub nie jest zadowolony z dyspozycji polskiego obrońcy i rozważa wypożyczenie Puchacza.

Dobrze znany kierunek

Według tureckiego serwisu Fanatik usługami Tymoteusza Puchacza miałby być zainteresowany Trabzonspor. Klub chciałby wypożyczyć Polaka do końca obecnego sezonu. Jeśli polski obrońca dostałby szanse regularnych występów to bez wątpienia mogłoby być to dla niego ciekawe rozwiązanie. Trabzonspor pozostaje bowiem liderem tureckiej ekstraklasy i w ostatnich spotkaniach prezentuje się naprawdę znakomicie.

Trabzonspor to również zespół dobrze znany polskim kibicom. W przeszłości piłkarzami tureckiej drużyny byli między innymi Mirosław Szymkowiak, Paweł Brożek, Piotr Brożek, Arkadiusz Głowacki czy Adrian Mierzejewski. Czy do długiej listy Polaków, którzy reprezentowali barwy Trabzonsporu dołączy niebawem Tymoteusz Puchacz?