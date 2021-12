Hulk poprowadził Atletico Mineiro do mistrzostwa Brazylii

Minionej nocy poznaliśmy nowego mistrza Brazylii. Została nim ekipa Atletico Mineiro. Klub z Belo Horizonte pokonał Bahie 3:2 na wyjeździe i jest już pewny tytułu. Lada moment mogą mieć “dublet”. Największa gwiazda zespołu – Hulk – jest o krok od korony króla strzelców.

Dla Galo to dopiero drugi tytuł w historii. Poprzedni zgarnęli dokładnie 50 lat temu. Tyle że w 1971 roku kompletnie inaczej wyglądała rywalizacja o mistrzostwo Brazylii. Tym razem Atletico Mineiro w pokonanym polu pozostawili Flamengo. Tym samym drużyna z Belo Horizonte zdetronizowała duopol na linii Rio de Janeiro i Sao Paulo, który trwał od sześciu lat. Co ciekawe w XXI wieku to dopiero piąte mistrzostwo zdobyte przez klub spoza dwóch największych miast Brazylii. W 2001 roku tytuł zgarnęło Athletico Paranaense, zaś w latach 2003 oraz 2013 i 2014 Cruzeiro, a więc lokalny rywal Atletico Mineiro.

Warto dodać, że trenerem Atletico Mineiro ponownie jest Cuca. Ten sam szkoleniowiec prowadził zespół w 2013 roku, gdy zgarnęli pierwsze i jedyne trofeum Copa Libertadores. Wówczas w barwach Galo biegał m.in. Ronaldinho. Teraz największą gwiazdą jest Hulk. Były zawodnik Porto i Zenita, strzelił już 18 goli. To pięć więcej od goniących go Gilberto z Bahii oraz Michaela z Flamengo. Zważywszy, że pozostały dwie kolejki do końca, raczej można przypisać mu tytuł najlepszego strzelca ligi. Trzeba jednak przyznać, że Hulk na dobre rozpędził się w ostatnich meczach. W sześciu spotkaniach trafił do bramki rywala aż siedmiokrotnie.