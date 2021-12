FC Porto – Atletico Madryt 🇵🇹 🇪🇸 Typy, kursy (07.12.2021)

Rywalizacja w grupie B o awans z drugiego miejsca jest naprawd臋 zaci臋ta. Zajmuj膮ce przed ostatni膮 kolejk膮 zmaga艅 drugie miejsce Porto podejmie we wtorek Atletico Madryt. Pi艂karze ze stolicy Hiszpanii zajmuj膮 ostatnie miejsce w grupowej tabeli, jednak wygrana w tym meczu mo偶e zapewni膰 im awans do fazy pucharowej.

FC Porto – Atletico Madryt zapowied藕 (wtorek, 21:00)

FC Porto wygra艂o do tej pory w grupie tylko jeden mecz, zesp贸艂 ponadto zanotowa艂 dwa remisy oraz dwie pora偶ki. Mimo tak s艂abych wynik贸w Smoki zajmuj膮 drugie miejsce w grupie, maj膮c przewag臋 punktu nad Milanem oraz Atleti. Groteskowo艣膰 ca艂ej sytuacji uwidacznia r贸wnie偶 fakt, i偶 ekipa z Portugalii legitymuje si臋 bilansem bramkowym na poziomie 3:8! Pierwsze starcie mi臋dzy Porto i Atletico zako艅czy艂o si臋 bezbramkowym remisem.

Atletico opr贸cz remisu z Porto swoje punkty zdobywa艂o wy艂膮cznie w pierwszym starciu z Milanem (2:1). W pozosta艂ych spotkaniach ekipa Simeone zanotowa艂a same pora偶ki. Los Colchoneros zajmuj膮 w tym momencie ostatnie miejsce w grupie, jednak o dziwo mog膮 oni sobie zapewni膰 awans je艣li pokonaj膮 Porto. Ci臋偶ko spodziewa膰 si臋 by Milan by艂 w stanie pokona膰 Licerpool, dlatego te偶 awans z drugiego miejsce rozstrzygnie si臋 prawdopodbnie na Estadio do Dragao.

FC Porto – Atletico Madryt nasze typy

Obie ekipy na pewno zdaj膮 sobie spraw膮 z wagi tego pojedynku. Niestety zar贸wno Porto jak i Atletico nie prezentowa艂y w tej edycji LM poziomu, kt贸ry sprawi艂by, i偶 awans kt贸rejkolwiek z ekip by艂 zas艂u偶ony. Stawiamy w tym spotkaniu na remis oraz BTTS. Mimo gorszej formy obu zespo艂贸w spodziewamy si臋 wyr贸wnane i emocjonuj膮cego widowiska.

FC Porto 鈥 Atletico Madryt |typ: remis @ 3.35 LV Bet

FC Porto 鈥 Atletico Madryt |typ: BTTS @1.82 LV Bet

聽FC Porto 鈥 Atletico Madryt kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera LV Bet prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana FC Porto: 2.65

remis: 3.35

zwyci臋stwo Atletico: 2.75

FC Porto 鈥 Atletico Madryt fakty meczowe

Pierwszy mecz tych dru偶yn zako艅czy艂 si臋 bezbramkowym remisem.

Obie ekipy dzieli zaledwie punkt.

Obie dru偶yny maj膮 ujemny bilans bramkowy w LM.

FC Porto pi臋膰 ostatnich spotka艅

Porimonense 鈥 FC Porto 0:3

FC Porto 鈥 Guimaraes 2:1

Liverpool 鈥 FC Porto 2:0

FC Porto 鈥 Feirense 5:1

Santa Clara 鈥 FC Porto 0:3

Atletico Madryt pi臋膰 ostatnich spotka艅

Atletico Madryt 鈥 Mallorca 1:2

Cadiz 鈥 Atletico Madryt 1:4

Atletico Madryt 鈥 AC Milan 0:1

Atletico Madryt 鈥 Osasuna 1:0

Valencia 鈥 Atletico Madryt 3:3