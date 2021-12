Bayern – Barcelona. Odbierz 200 zł za gola Bayernu

Przed nami ostatnie mecze fazy grupowej Ligi Mistrzów. Bayern teoretycznie ma już zapewniony awans do następnej fazy, ale póki co nic na to nie wskazuje, że przeciwko Barcelonie Julian Nagelsmann wystawi rezerwowy skład. Bukmacher z okazji tego spotkania proponuje graczom specjalną promocję.

Nie da się ukryć, że goście z Katalonii są w trudnym położeniu. Oczywiście zwycięstwo zapewni im awans z drugiego miejsca, ale biorąc pod uwagę podejście Niemców, o to może być trudno. Dodatkowo dla samego mistrza Niemiec będzie lepiej jeśli do dalszej fazy przejdzie teoretycznie słabsza Benfika niż rywal, który za kilka miesięcy może wrócić do wysokiej formy i być realnym zagrożeniem dla Bawarczyków.

Do tej potyczki bukmacher Superbet przygotował specjalną ofertę. Jeśli Bayern strzeli co najmniej jednego gola, gracz otrzyma 200 zł w formie bonusu. Jak dołączyć do tej promocji?

Zarejestrować się z TEGO linka lub z kodem GRAMGRUBO na Superbet. Wpłacić 50 zł. Obstawić gola Bayernu w ofercie przedmeczowej za 10 zł. Jeśli Bawarczycy zdobędą gola, wówczas gracz otrzyma 200 zł w ramach:

Kwota wygranej za kupon = 8.8 PLN * 1.20 = 10,56 PLN

Kwota bonusu = 10 PLN *20 = 200 PLN – 10,56 PLN = 189,44 PLN

Łącznie można zgarnąć zatem 200 zł w ramach kwoty na konto główne i bonusowe. Regulamin promocji.