Lazio – Galatasaray 🇮🇹🇹🇷 Typy, kursy (09.12.2021)

Spotkanie Lazio z Galatasaray zapowiada się na naprawdę bardzo ciekawie. Co prawda obie drużyny na pewno zagrają na wiosnę w Lidze Europy, ale wciąż nie wiadomo kto będzie cieszył się z bezpośredniego awansu do 1/8 finału, a kto będzie musiał grać w 1/16 finału. Bukmacherzy większe szanse dają graczom Lazio, którzy na własnym obiekcie na pewno będą chcieli pokonać swoich rywali. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

Lazio – Galatasaray zapowiedź (czwartek, 21:00)

Gospodarze tego meczu zdobyli zaledwie osiem punktów w pierwszych pięciu meczach grupowych i choć nie jest to idealny wynik dla takiej ekipy jak Lazio, to ekipa z Włoch wciąż może mieć pierwsze miejsce w swojej grupie. Potrzebują oni do tego wygranej dwiema bramkami lub 1:0 w starciu z Galatasaray i na pewno jest to do zrobienia.

Goście za to muszą liczyć po prostu na zdobycie jednego punktu lub na porażkę jednobramkową w której to zawodnicy z Turcji strzelą gola. Na papierze nie wygląda to dla zawodników Galaty źle, ale w Rzymie na pewno będzie bardzo trudno o dobry rezultat i goście bardzo dobrze zdają sobie z tego sprawę.

Lazio – Galatasaray nasze typy

Co prawda to goście są wyżej w tabeli, ale wygrana gospodarzy w tym meczu da im pierwszą pozycję i awans do 1/8 finału Ligi Europy. Z tego właśnie powodu można spodziewać się mocnego składu Lazio w tym starciu i wygranej, tym bardziej że starcie zostanie rozegrane w Rzymie.

Lazio – Galatasaray | Typ: Lazio @1.67 Noblebet

Lazio – Galatasaray | Typ: powyżej 2.5 goli @1.60 Noblebet

Lazio – Galatasaray kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Lazio. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.67. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Lazio – Galatasaray, to Noblebet ma na to zdarzenie kurs 4.35. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 4.90.

Lazio – Galatasaray fakty meczowe

Goście nie przegrali od 3 meczów.

Gospodarze nie zachowali czystego konta od 3 spotkań.

Na ostatnich 5 meczów Galatasaray w aż 4 fani oglądali więcej niż 2.5 goli.

Lazio ostatnie pięć spotkań

Sampdoria – Lazio 1:3

Lazio – Udinese 4:4

Napoli – Lazio 4:0

Lokomotiw Moskwa – Lazio 0:3

Lazio – Juventus 0:2

Galatasaray ostatnie pięć spotkań

Galatasaray – Altay 2:2

Yeni Malatyaspor – Galatasaray 0:0

Galatasaray – Marsylia 4:2

Galatasaray – Fenerbache 1:2

Galatasaray – Bursaspor 5:2