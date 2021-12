Wtorek z Ligą Mistrzów. Kto awansuje? [ANALIZA]

Przed nami osiem meczów wtorkowych, które zamkną rywalizacje w grupach A, B, C i D. Wiele rozstrzygnięć już zapadło. W kilku przypadkach walka będzie jednak trwała do ostatniej minuty. Czas sprawdzić, jak wygląda sytuacja w poszczególnych grupach.

Znamy już siedmiu siedmiu uczestników 1/8 finału Ligi Mistrzów z grupa A-D. Dzisiaj poznamy ósmego. Ciekawsza będzie walka o miejsca w Lidze Europy, bo tutaj tylko jedna ekipa jest pewna swego. Ponadto doczekamy się też bezpośredniej walki o zwycięstwo w grupie.

Grupa A

Tutaj kwestia awansu do 1/8 finału rozstrzygnięta. Manchester City 12pkt, PSG 8 i te ekipy zajęły już pierwsze oraz drugie miejsce. Walka trwa o grę w Lidze Europy. RB Lipsk i Club Brugge mają po 4 punkty. Lepszy bilans meczów bezpośrednich mają jednak Niemcy. To oni są w uprzywilejowanej sytuacji. Do awansu wystarczy im zwycięstwo, bez oglądania się na rywala. Trzecie miejsce zajmą także w sytuacjach, gdy zdobędą tyle samo punktów, co Belgowie. Warto dodać, że RB gra z Manchesterem City u siebie, zaś Club Brugge czeka wyprawa do Paryża.

Grupa B

Liverpool dawno temu zapewnił sobie zwycięstwo w grupie. Pozostałe trzy ekipy grają o dwa miejsca w pucharach na wiosnę. Jedno w Lidze Mistrzów i jedno w Lidze Europy. W najlepszej sytuacji FC Porto. Portugalczycy wygrywając są pewni drugiego miejsca. Mogą je zająć także w przypadku remisu. Wówczas jednak potrzebują potknięcia Milanu na Anfield.

Milan awansuje, jeśli wygra, a w Porto padnie remis. Wtedy będą w 100% pewni. Jest jednak scenariusz, w którym zwycięstwo da drużynie Stefano Piolego zaledwie LE. Tak będzie, gdy Porto wygra i tak też będzie, gdy pokonają Liverpool 1:0, a Atletico wygra swój mecz trzema bramkami. Wówczas Los Colchoneros będą mieli bilans bramkowy lepszy o jednego gola! Dochodzimy do Atletico. Najtrudniejsza sytuacja. Wygrana daje im puchary na wiosnę, ale jako się rzekło. W Lidze Mistrzów pozostaną w przypadku wpadki Milanu lub wygranej dwoma bramkami więcej niż Milan.

W tej grupie powinno dziać się zdecydowanie najwięcej, gdyż każdy gol może wywracać tabelę na miejscach 2-4 o 180 stopni!

Grupa C

Jedyna grupa, w której wszystkie miejsca są już znane przed rozegraniem ostatnich meczów. Ajax wygra, Sporting drugi, Borussia Dortmund trzecia i Besiktas czwarty. O co więc toczy się walka poza pieniędzmi? Ci ostatni będą chcieli zdobyć jakiekolwiek punkty w tej edycji. Na dzisiaj są jedynym zespołem bez choćby “oczka”. Z kolei Ajax w domu może przypieczętować komplet punktów w grupie. To rzadkość w Lidze Mistrzów, a w tym sezonie mogą to osiągnąć aż trzy kluby – ponadto Liverpool i Bayern.

Grupa D

Tutaj także sytuacja w miarę jasna. Do 1/8 finału trafią Real i Inter. Na trzecim miejscu zakończy niespodziewanie Sheriff Tiraspol. Ciekawie zapowiada się rywalizacja na Santiago Bernabeu. Tam rozstrzygnie się kwestia pierwszego miejsca. Włosi muszą wygrać, by wyprzedzić Los Blancos. Drużyna Carlo Ancelottiego potrzebuje zaledwie remisu do przypieczętowania wygranej w grupie.