Polacy w Serie A. Rozliczamy rodaków #73

Szesnasta seria gier włoskiej ekstraklasy zakończona. Po raz kolejny przyjrzeliśmy się występom naszych zawodników. Czy mamy polskich piłkarzy, których możemy wyróżnić za 16. kolejkę Serie A? Czas na podsumowanie.

W poprzedniej odsłonie cyklu wyróżniliśmy przede wszystkim Łukasza Skorupskiego i Piotra Zielińskiego. O postawie reszty zawodników można przeczytać pod poniższym linkiem.

Polacy w Serie A. Rozliczamy rodaków #72

Łukasz Skorupski – Bologna

Po dwóch dobrych występach i czystych kontach, Łukasz Skorupski zaliczył gorszy mecz. Bologna rywalizowała na własnym obiekcie z Fiorentiną i przegrała 2:3. Oznacza to, iż 30-latek trzykrotnie wyciągał piłkę z siatki. Polak zawinił przy trzecim golu, gdyż sam sprokurował rzut karny, który wykorzystał Vlahovic.

W trakcie całego występu Łukasz Skorupski nie zanotował interwencji.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 4

Aleksander Buksa – Genoa

Po raz kolejny cały mecz na ławce rezerwowych spędził Aleksander Buksa. Seria meczów Genoi bez gola trwa w najlepsze. Tym razem zespół młodego napastnika przegrał na wyjeździe z Juventusem 0:2, nie stwarzając sobie nawet sytuacji bramkowej.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Piotr Zieliński – Napoli

Piotr Zieliński utrzymuje świetną dyspozycję. Tym razem 27-latek trafił do siatki, zdobywając bramkę w rywalizacji z Atalantą.

JEST BOHATEREM, JEST LIDEREM SSC NAPOLI! 😎 Piotr Zieliński zdobył bramkę przeciwko Atalancie Bergamo! 🔥 Włączcie Eleven Sports 1! #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/BZHfJWhzgw — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 4, 2021

Osłabiony zespół z Neapolu przegrał ostatecznie na własnym obiekcie 2:3. Sam Zieliński zanotował dobry występ, zaliczając 2 kluczowe podania, posyłając 4 celne długie piłki (na 4 próby), a także wygrywając 5 z 10 stoczonych pojedynków. Według serwisu SofaScore, Piotr Zieliński razem z Driesem Mertensem byli najlepszymi zawodnikami Napoli w tym spotkaniu.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 7,5

Łukasz Teodorczyk – Udinese

Sytuacja Łukasza Teodorczyka jest niezmienna. Polak nie znalazł się w kadrze meczowej na pojedynek z Empoli. Piłkarze Udinese przegrali wyjazdowe starcie 1:3, choć prowadzili do przerwy 1:0 po golu Deulofeu.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Paweł Jaroszyński – Salernitana

Kolejne wejście z ławki zanotował Paweł Jaroszyński. Defensor Salernitany zameldował się na murawie w końcówce starcia z Milanem, które zakończyło się wygraną mediolańskiej ekipy 2:0. W trakcie swojego występu, Paweł Jaroszyński zaliczył 11 kontaktów z piłką, wykonał 1 celny strzał, wygrał 1 stoczony pojedynek.

Rozegrane minuty: 12/90

Nasza ocena: 5,5

Nicola Zalewski – Roma

Ponownie poczynania swoich kolegów z ławki rezerwowych obserwował Nicola Zalewski. Tym razem Roma zanotowała dotkliwą porażkę z Interem 0:3. To drugi mecz z rzędu, w którym podopieczni Jose Mourinho nie trafili do siatki. Aktualnie Roma jest na siódmym miejscu w tabeli z wyraźną stratą do czwartego miejsca.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Wojciech Szczęsny – Juventus

Bezrobotny w rywalizacji z Genoą był Wojciech Szczęsny. Golkiper “Starej Damy” przez dziewięćdziesiąt minut nie musiał interweniować. Polak zaliczył 25 kontaktów z piłką, wykonał 19 celnych podań (95% skuteczności), a także posłał 2 celne długie piłki na 3 próby.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 6

Bartłomiej Drągowski – Fiorentina

Nadal w kadrze meczowej nie zameldował się Bartłomiej Drągowski, który w ostatnich tygodniach zmagał się z kontuzją. Fiorentina w trakcie 16. kolejki wygrała na wyjeździe 3:2 i jest na szóstym miejscu w tabeli, mając taki sam dorobek co Juventus.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Bartosz Bereszyński – Sampdoria

Kolejny rozczarowujący mecz mają za sobą piłkarze Sampdorii, którzy tym razem przegrali na własnym obiekcie z Lazio 1:3. Niecałą godzinę na murawie spędził Bartosz Bereszyński, który wykonał 3 przechwyty, wygrał 3 z 8 stoczonych pojedynków, a także zaliczył 1 kluczowe podanie, stwarzając okazję.

Rozegrane minuty: 56/90

Nasza ocena: 5,5

Karol Linetty – Torino

W kadrze meczowej na pojedynek z Cagliari nie znalazł się Karol Linetty. Zespół reprezentanta Polski zremisował na wyjeździe 1:1.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Arkadiusz Reca – Spezia

Pierwszą asystę w sezonie 2021/2022 zanotował Arkadiusz Reca, który miał udział przy golu Manaja, posyłając bardzo dokładną futbolówkę.

🇵🇱 Arkadiusz Reca notuje asystę w starciu z US Sassuolo Calcio! 👏 Dzięki temu trafieniu drużyna Polaka wyszła na prowadzenie! ⚽️ #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/dfa4u5sq2i — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 5, 2021

Reca zaprezentował się z dobrej strony, notując 4 wybicia, 2 przechwyty, 1 wślizg, a także wygrywając 2 z 3 stoczonych pojedynków. Reprezentant Polski zaliczył również 2 kluczowe podania. Spezia zremisowała na własnym obiekcie z Sassuolo 2:2.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 7

Sebastian Walukiewicz – Cagliari

Poza składem Cagliari cały czas pozostaje Sebastian Walukiewicz. Ekipa środkowego defensora zremisowała na własnym obiekcie z Torino 1:1 i ciągle jest w strefie spadkowej. Od 17 października gracze Cagliari nie potrafią wygrać spotkania w lidze.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Szymon Żurkowski – Empoli

Ponad 80 minut spędził na boisku Szymon Żurkowski w trakcie starcia z Udinese. Beniaminek Serie A wygrał na własnym obiekcie 3:1. Sam Żurkowski ma za sobą przyzwoity występ. Polak posłał 2 celne długie piłki (na 2 próby), wykonał 1 celny oraz 2 zablokowane strzały, a także wygrał aż 9 z 15 stoczonych pojedynków i zaliczył 2 udane dryblingi (na 2 próby).

Rozegrane minuty: 80/90

Nasza ocena: 7

Paweł Dawidowicz – Verona

Szalony mecz rozegrała Verona, która do przerwy przegrywała aż 0:3 z Venezią, a ostatecznie wygrała na wyjeździe 4:3 dzięki świetnej drugiej części spotkania. Cały mecz rozegrał w barwach Verony Paweł Dawidowicz. Defensor reprezentacji Polski zaliczył 1 wybicie, 2 przechwyty, 2 wślizgi, a także wygrał 7 z 12 stoczonych pojedynków. Na ocenę Dawidowicza rzutuje oczywiście liczba straconych bramek (3) przez jego zespół.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 6