Środa z Ligą Mistrzów. Kto awansuje? [ANALIZA]

Wczoraj poznaliśmy wszystkie rozstrzygnięcia w grupach A-D Ligi Mistrzów. Teraz czas na ten sam krok w grupach E-H. Dzisiaj jednak sytuacja jest kompletnie inna. Aż cztery wolne miejsca są jeszcze na grę w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Ciekawie także wygląda sytuacja pod kątem Ligi Europy.

W następnej rundzie są już: Manchester City, PSG, Liverpool, Atletico, Ajax, Sporting, Real Madryt i Inter. Do Ligi Europy “spadli”: RB Lipsk, Porto, Borussia Dortmund i Sheriff.

Grupa E

Bayern wygrał grupę i staje przed szansą na zdobycie kompletu punktów. Musi jednak pokonać Barcelonę. W tym momencie rozpoczyna się najciekawsze. Każda strata punktów przez Blaugranę, będzie oznaczać brak pewności w kontekście awansu. Na dzisiaj drużyna Xaviego ma dwa punkty przewagi nad Benfiką. Portugalczycy grają u siebie z Dynamem Kijów i mają lepszy bilans meczów bezpośrednich od Barcy. Benfica, jeśli wygra, musi liczyć na potknięcie – remis lub porażkę – Barcelony. Tych ostatnich zadowalać zatem będzie tylko wygrana, dzięki której nie będą musieli się oglądać na innych. Przypomnijmy, że Katalończycy zagrają dzisiaj na Allianz Arena w Monachium…

Grupa F

Manchester United wygrał grupę i zakończy meczem z Young Boys Berno. Szwajcarzy maksymalnie mogą awansować jeszcze do Ligi Europy. Tak się stanie, gdy wygrają na Old Trafford, a Atalanta przegra u siebie z Villarrealem. To mało realny scenariusz. Tym bardziej że La Dea zagra z Hiszpanami bezpośrednio o awans do 1/8 finału. Liga Mistrzów będzie dostępna tylko dla jednej z tych dwóch ekip. Włosi muszą wygrać, zaś gościom wystarcza remis.

Grupa G

Zdecydowanie najciekawsza grupa. Liga Mistrzów pozostaje otworem dla każdej z czterech drużyn. Niemal podobnie jak w przypadku Ligi Europy. Na początek pary ostatniej kolejki:

Salzburg-Sevilla

Wolfsburg-Lille

Francuzi prowadzą i mają 8pkt. Wygrywając mecz zapewnią sobie wygraną w grupie. W przypadku remisu awansują, ale będą musieli liczyć na remis w Austrii, by wygrać grupę. Porażka wyrzuci ich ze strefy Ligi Mistrzów. Nawet w przypadku remisu w Salzburgu, wówczas mała tabela zrzuca ich na trzecie miejsce w grupie.

Salzburg awansuje, jeśli wygra lub zremisuje. W pierwszym przypadku byłaby szansa na zwycięstwo w grupie. Tutaj potrzebowaliby wpadki Lille. W drugim na pewno skończą na pozycji wicelidera, bez względu na wynik w Niemczech. Porażka zrzuci ich, co najmniej na trzecie miejsce, a w przypadku wygranej Wolfsburga wyrzuci z europejskich pucharów.

Sevilla awansuje tylko w przypadku wygranej. Może to dać także wygraną w grupie, jeśli Lille przegra. Remis lub porażka mogą dać tylko Ligę Europy. Tutaj jednak musieliby trzymać kciuki za Francuzów, którzy nie mogliby wówczas przegrać z Wolfsburgiem.

Wolfsburg wygrywając zapewnia sobie awans do 1/8 finału. Liga Mistrzów dla nich może być naprawdę przyjemna, bo nadal mają szansę na triumf w grupie. Tak będzie, gdy wygrają z Lille, a w drugim meczu padnie remis. Każde wygrana – gospodarzy/gości – w Salzburgu sprawia, że mogą zająć maksymalnie drugie miejsce. Co ciekawe drużyna Floriana Kohfeldta nie zajmie na pewno trzeciego miejsca, gdyż żaden scenariusz nie daje na to żadnych szans.

Grupa H

Do 1/8 finału trafia Chelsea oraz Juventus, do Ligi Europy spada Zenit. Tyle już wiemy. Osobną kwestią będzie pierwsze miejsce w grupie. Trudno spodziewać się wpadek prowadzącej dwójki. Przy takich samych rezultatach, pierwsze miejsce przypadnie Anglikom. Ci mają lepszy bilans bramkowy po ostatniej demolce 4:0 na Stamford Bridge.