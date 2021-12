🇮🇹 Juventus – Malmo 🇸🇪 Typy, kursy (08.12.2021)

Ostatnia kolejka w grupie H i nikt nie spodziewa si臋 roszad w tabeli. Zenit b臋dzie trzeci, a do 1/8 fina艂u awansuj膮 Juventus oraz Chelsea. Prawdopodobnie to Anglicy wygraj膮 grup臋, jednak ekipa Wojciecha Szcz臋snego zagra do ko艅ca o triumf i rozstawienie w kolejnej rundzie. Dzisiaj czeka ich 艂atwy mecz z Malmo.

Juventus – Malmo zapowied藕 (艣roda, 18:45)

Stara Dama mo偶e by膰 ciekawym przypadkiem. W przypadku wygranej b臋d膮 mieli 15 punkt贸w i mog膮 sko艅czy膰 jako wicelider grupy. To by艂by jedyny taki przypadek w tej edycji Ligi Mistrz贸w i jeden z niewielu w historii. Wszystko przez fakt, 偶e poza Chelsea nie mieli godnego rywala. Pozosta艂e mecze wygrane, a i The Blues uda艂o im si臋 ugra膰 w Turynie. Szkopu艂 w tym, 偶e dwa tygodnie temu dostali porz膮dnie lanie od Chelsea na Stamford Bridge. Bilans mecz贸w bezpo艣rednich ucierpia艂 i spadli w tabeli na drugie miejsce. To nadal nie jest najwi臋kszy k艂opot Maxa Alegrego. Tym jest liga, w kt贸rej s膮 dopiero na pi膮tym miejscu. 11pkt straty do lidera to sporo na tym etapie sezonu, ale ostatnie mecze z Salernitan膮 i Geno膮 daj膮 nadziej臋, 偶e rusz膮 w kierunku regularnego wygrywania.

Malmo w miniony weekend przypiecz臋towa艂o tytu艂 mistrza Szwecji. Co prawda tylko zremisowali, ale to wystarczy艂o, by pokona膰 AIK Solna w tabeli. Zdecydowa艂 bilans bramkowy: +28 do +20 na korzy艣膰 Malmo. To oznacza, 偶e w przysz艂ym sezonie tak偶e b臋d膮 mieli szans臋 zagra膰 w Lidze Mistrz贸w. W tej edycji zaledwie punkt i jeden gol na ten moment. Wszystko zgarni臋te w ostatnim domowym meczu z Zenitem. Na niewiele si臋 to zda, bo ju偶 wiadomo, 偶e wiosn膮 w pucharach ich zabraknie. Dzisiaj w Turynie ko艅cz膮 pi艂karsko rok 2021.

Juventus – Malmo kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Juve wygra, kurs: 1,18

Malmo wygra, kurs: 16,50

Remis, kurs: 7,50

Juventus – Malmo fakty meczowe

Mecz drugiej z czwart膮 dru偶yn膮 grupy H. Juve ma 12pkt, za艣 Malmo 1

Juve do poprzedniej kolejki zgarn臋艂o komplet oczek. Dopiero w Londynie ponios艂o pierwsz膮 pora偶k臋

W艂oska ekipa przed t膮 kolejk膮 by艂aby liderem w kilku innych grupach i mo偶e by膰 jedynym zespo艂em, kt贸ry maj膮c 15pkt zajmie drug膮 lokat臋 w grupie

Szwedzi w poprzedniej kolejce zdobyli pierwszy punkty i pierwszego gola w rozgrywkach

W ostatni weekend Malmo 艣wi臋towa艂o mistrzostwo kraju. Pokonali AIK Solna lepszym bilansem bramkowym przy takiej samej liczbie punkt贸w – 59

W pierwszym spotkaniu Stara Dama wygra艂a w Szwecji 3:0

Juventus – Malmo typy

Czo艂owa ekipa rozgrywek kontra outsider, to si臋 musi sko艅czy膰 艂atwym zwyci臋stwem gospodarzy.

Typ: Juventus wygra do 0 @ 1,65 Superbet

Typ: Juventus wygra obie po艂owy @ 2,20 Superbet