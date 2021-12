Co musi zrobić Legia, żeby awansować?

Już dzisiaj Legia Warszawa podejmuje Spartak Moskwa przy Łazienkowskiej. Stołeczny zespół zamknie tym samym rozgrywki grupowej Ligi Europy. Podczas wtorkowego #LegiaTalk Dariusz Mioduski powiedział, że to obecnie najważniejszy mecz dla jego klubu. Sytuacja nie jest komfortowa, ale nadal warszawianie mają wszystko w swoich rękach. Co muszą zrobić, żeby awansować? Sprawdzamy!

Na początek sytuacja w grupie C:

Leicester 8pkt, 10:8 Spartak 7pkt, 9:9 Napoli 7pkt, 12:8 Legia 6pkt, 4:10

Awans albo koniec pucharów

Legia wie jedno przed ostatnią kolejką – nie będzie Ligi Konferencji Europy. Nie ma takiej kombinacji, by warszawski zespół zajął trzecie miejsce w grupie. Krótko mówiąc albo pełna pula, czytaj: awans do wiosennych gier w Lidze Europy, albo koniec pucharów w sezonie 2021/2022. Teraz prześledźmy kolejne scenariusze:

Legia wygrywa – automatycznie warszawski klub awansuje dalej. Wyprzedza Spartak i kogoś z dwójki Leicester, Napoli. Wiadomo także, że Legia nie ma szans na pierwsze miejsce. Wygrywając będzie miała 9 punktów. Nawet przy remisie w Anglii będzie miała taki sam dorobek punktowy z Leicester. Jednak tutaj decydujące okażą się bramki w meczu bezpośrednim i Lisy wygrałyby grupę. Podobnie będzie, gdy Leicester wygra oczywiście. Warszawianie będą drudzy także, jeżeli Napoli wygra. Wówczas to Włosi zgarniają pierwsze miejsce w grupie.

Legia remisuje/przegrywa – w obu tych scenariuszach Legia zostaje na ostatnim miejscu. W pierwszym z nich mogą zrównać się punktami z Napoli, jeżeli Włosi przegrają na wyjeździe. To jednak nic nie daje, skoro oba mecze z drużyną Piotra Zielińskiego przegrali legioniści dość wysoko – 0:3 i 1:4.

Pieniądze i punkty do rankingu

Przypomnijmy, że każdy punkt w fazie grupowej to konkretne profity. Pieniądze do kasy klubowej oraz punkty do rankingu klubowego oraz krajowego. Dlatego nawet nie dający pozostania w pucharach remis warto uzyskać, choćby dla tych korzyści. Ewentualna wygrana dałaby awans, który wiązałby się z solidnym zastrzykiem gotówki oraz punktów w rankingu.