Liga Mistrzów: Śnieg zasypał boisko. Odwołany mecz w Bergamo!

Miała być walka o drugie miejsce w grupie F, a wyszła klapa. Ogromne opady śniegu przeszły dzisiaj przez północne Włochy. Mecz Atalanta – Villarreal nie doszedł do skutku. Spotkanie zostało przełożone, mimo starań służb obsługujących spotkanie.

Gospodarze próbowali wszystkiego, by doprowadzić boisko do stanu używalności. Gewiss Stadium jednak ucierpiało podobnie do innych obiektów w Lombardii. W ruch poszły łopaty oraz maszyny do odśnieżania boiska. Murawa nie nadawała się do gry. Piłkarze Villarrealu podeszli jedynie pod sektor gości i podziękowali swoim kibicom za przyjazd na mecz. Na tym “występy” piłkarzy skończyły się dzisiaj w Bergamo.

Tradycyjnie poczuciem humoru wykazał się największy “śmieszek” we włoskiej drużynie. Marten de Roon wrzucił zdjęcie ze zjazdu na nartach z poniższym opisem.

Me, Zapata and Koopmeiners on our way to kickoff. pic.twitter.com/QFpCjTQfr9 — Marten de Roon (@Dirono) December 8, 2021

Włoski klub poinformował, że mecz został przełożony na jutro. Godziny jednak nie podali. UEFA jeszcze dzisiaj ma ustalić dokładny termin spotkania, które da przepustkę jednej z drużyn do 1/8 finału Ligi Mistrzów.