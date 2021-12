Salah zwolennikiem szczepień

We wtorek Liverpool z kompletem punktów wygrał grupę Ligi Mistrzów. Wczoraj Mo Salah zabrał głos na jeden z najbardziej polaryzujących tematów. Szczepionek. Egipcjanin jest zdecydowanie zwolennikiem tej formy walki z koronawirusem.

– Czy przyjąłem szczepionkę? Tak. Naukowcy wiedzą co robią, przecież zajmują się tym lat. Negując ich tezy zachowałbym się tak, jak jakiś człowiek na ulicy, który mówiłby mi, gdzie mam podać piłkę. Lekarze namawiają do szczepień, tak samo WHO. Powinniśmy ich słuchać – powiedział Salah.

Przypomnijmy, że Liverpool był jednym z trzech zespołów – obok Ajaxu i Bayernu – który z kompletem punktów wygrał grupę Ligi Mistrzów. The Reds są także na drugim miejscu w Premier League. Mają punkt straty do Manchesteru City, ale posiadają najlepszy atak. Spora w tym zasługa Egipcjanina. Salah strzelił 13 goli i wyraźnie prowadzi w klasyfikacji strzelców. Reprezentant Egiptu dorzucił w tym sezonie także siedem trafień w Lidze Mistrzów!