Lechia – Jagiellonia 🇵🇱 Typy, kursy (11.12.2021)

Spotkanie, kt贸re zako艅czy sobotnie zmagania Ekstraklasy. Lechia – Jagiellonia to spotkanie z wyra藕nym faworytem. B臋d膮 nim oczywi艣cie gospodarze. To ekipa walcz膮ca o najwy偶sze laury w lidze. Bia艂ostoczanie w ostatnich tygodniach prze偶ywaj膮 zdecydowanie trudne chwil臋.聽

Lechia – Jagiellonia zapowied藕 (sobota, 20:00)

Ostatnie dwa mecze Jagi to bardzo s艂abe spotkania w ich wykonaniu. Jakby to nie brzmia艂o przegrali z dwoma ostatnimi dru偶ynami – w贸wczas – w lidze. Najpierw 0:1 przy 艁azienkowskiej, a w minion膮 sobot臋 1:2 z G贸rnikiem 艁臋czna u siebie. To zdecydowanie spory kamyczek do ogr贸dka Ireneusza Mamrota i sp贸艂ki. Dzisiaj dru偶yna ze wschodu jest na dwunastym miejscu, a do ko艅ca roku mecze z Lechi膮 oraz Rakowem. Nie najlepiej to wygl膮da przed zimow膮 przerw膮. Zreszt膮 patrz膮c na okres po pa藕dziernikowej przerwie reprezentacyjnej, uda艂o im si臋 pokona膰 jedynie Wis艂臋 Krak贸w. W pozosta艂ych sze艣ciu meczach zgarn臋li ledwie 3 punkty.

Lechia Gda艅sk to ekipa, w kt贸rej meczach nie mo偶na si臋 nudzi膰. Sporo goli, efektowna gra, ale te偶 niezbyt szczelna defensywa. St膮d m.in. 3:3 w Mielcu, 1:5 w Szczecinie. W ostatnich sze艣ciu meczach ligowych stracili 11 goli i tylko raz zachowali czyste konto. Tyle 偶e s膮 drug膮 – razem z Pogoni膮 – ofensyw膮 Ekstraklas. W kapitalnej formie s膮 zagraniczni zawodnicy gda艅skiego klubu. Marco Terazzino, Conrado czy Flavio Paixao. Swoje ostatnio dorzuci艂 Ilkay Durmus, kt贸ry dwukrotnie pokona艂 golkipera Rakowa.

Lechia – Jagiellonia fakty meczowe

Mecz trzeciej ekipy z 12. w tabeli Ekstraklasy. R贸偶nica punkt贸w to dwana艣cie: 33 do 21 na korzy艣膰 gda艅szczan

W spotkaniach z udzia艂em Lechii pad艂y w tym sezonie 52 gole, czyli 艣rednia wynosi nieco ponad 3 na 90 minut

Jagiellonia w siedmiu ostatnich meczach zdoby艂a 6pkt – 1 zwyci臋stwo, 3 remisy i 3 pora偶ki

W tym sezonie oba zespo艂y spotka艂y si臋 ju偶 dwukrotnie w Bia艂ymstoku. Najpierw 1:1 w lidze, p贸藕niej wygrana Lechii w pucharze

