PSG – Monaco 🇫🇷 Typy, kursy (12.12.2021)

Kilka lat temu by艂aby mowa o spotkaniu dw贸ch najwi臋kszych pot臋g we Francji. PSG nadal si臋 trzyma na szczycie, za艣 Monaco nie mo偶e nawi膮za膰 do wyst臋p贸w z czas贸w Kamila Glika. Nadal jednak chodzi o hit Ligue1, na kt贸ry nikogo nie trzeba specjalnie zaprasza膰.

PSG – Monaco zapowied藕 (niedziela, 20:45)

Dopiero 贸sme miejsce w tabeli zajmuje AS Monaco. W pucharach ekipa z Ksi臋stwa wygra艂a grup臋 Ligi Europy. Nadal jednak warto ogl膮da膰 mecze tej ekipy, bo raczej na nud臋 nie mo偶na narzeka膰. W ostatnich tygodniach tak偶e ich forma raczej nale偶y do zadowalaj膮cych kibic贸w dru偶yny. Ostatnia pora偶ka to jeszcze ko艅c贸wka pa藕dziernika. Od tamtej pory niepokonani, ale te偶 wielokrotnie remisowali – 5 razy przy trzech wygranych. W lidze jednak wygrane ostatnie dwa mecze i to do艣膰 przekonuj膮co – 3:1 z Angers i 4:0 z Metz.

Pary偶anie we wtorek zaj臋li drugie miejsce w grupie Ligi Mistrz贸w. Wygrana nad Club Brugge efektowna, jednak nie pozwoli艂a wyprzedzi膰 Manchesteru City. W Ligue 1 maj膮 spok贸j i autostrad臋 w kierunku mistrzostwa. Na dzisiaj to 11 punkt贸w przewagi nad drugim Stade Rennes. Wydaje si臋, 偶e przewaga powinna tylko rosn膮膰 wraz z up艂ywem sezonu. Teraz przed dru偶yn膮 Mauricio Pochettino czas, w kt贸rym b臋dzie trzeba zrobi膰 form臋 na wiosenn膮 Lig臋 Mistrz贸w. W ko艅cu to b臋dzie i jest cel numer jeden dla PSG.

PSG – Monaco kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

PSG wygra, kurs: 1,47

Monaco wygra, kurs: 6,55

Remis, kurs: 4,80

PSG – Monaco fakty meczowe

Po 17. kolejkach gospodarze s膮 liderem Ligue1. Go艣cie s膮 na 贸smym miejscu. R贸偶nica punktowa to 16 “oczek” – 42 do 26 na korzy艣膰 PSG

Pary偶anie maj膮 najlepszy atak w lidze – 36 goli. Jednak ich obrona jest dopiero czwarta(16), za Rennes, Marsyli膮 oraz Nice膮

W meczach z udzia艂em Monaco wpada 艣rednio 2,76 gola na spotkanie

Ostatnie spotkanie tych ekip zako艅czy艂o si臋 wygran膮 PSG w finale Pucharu Francji. W贸wczas by艂o 2:0 po golach Icardiego i Mbappe

PSG – Monaco typy

Typ: Obie strzel膮 @ 1,70 Superbet

Typ: Powy偶ej 3,5 bramki @ 2,20 Superbet