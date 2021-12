Chelsea – Leeds 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (11.12.2021)

Po dw贸ch naprawd臋 s艂abych wyst臋pach pi艂karze Chelsea b臋d膮 pr贸bowali powr贸ci膰 na w艂a艣ciwe tory w starciu z Leeds. Go艣cie ca艂y czas nie przypominaj膮 dru偶yny, kt贸ra w zesz艂ym sezonie przebojem wdar艂a si臋 do Premier League. Czy ekipa Tuchela zgarnie dzisiaj komplet punkt贸w?

Chelsea 鈥 Leeds zapowied藕 (sobota, 16:00)

Ostatni tydzie艅 nie by艂 w wykonaniu Chelsea dobry. Najpierw The Blues polegli w lidze z West Hamem. M艂oty ogra艂y na w艂asnym boisku ekip臋 Tuchela wynikiem 3:2. Nast臋pnie sto艂eczna ekipa mierzy艂a si臋 w Champions League z Zenitem. To spotkanie r贸wnie偶 okaza艂o si臋 by膰 dla fan贸w dru偶yny sporym rozczarowaniem. Remis 3:3 sprawi艂, 偶e obro艅cy tytu艂u zako艅czyli zmagania w grupie dopiero na drugim miejscu. Chelsea na przestrzeni ostatnich pi臋ciu spotka艅 tylko raz zachowa艂a czyste konto.

Najwi臋kszym problemem Leeds jest bez w膮tpienia brak wygranych. Pi艂karze Marcelo Bielsy lubuj膮 si臋 g艂贸wnie w remisach, kt贸ry odnie艣li w tym sezonie a偶 siedem. W pozosta艂ych starciach zesp贸艂 zanotowa艂 trzy wygrane oraz pi臋膰 pora偶ek. Go艣cie maj膮 na swoim koncie szesna艣cie punkt贸w, co obecnie przek艂ada si臋 na dopiero pi臋tnaste miejsce w tabeli. Przewaga Leeds na stref膮 spadkow膮 jest jednak ca艂kiem bezpieczna, bo wynosi w tym momencie sze艣膰 punkt贸w.

Chelsea 鈥 Leeds nasze typy

Ci臋偶ko spodziewa膰 si臋 by The Blues mieli zagra膰 trzeci mecz z rz臋du na tak s艂abym poziomie. Z tego te偶 powodu postawimy na gospodarzy z handicapem oraz na over 2.5 gole. Defensywa Chelsea gra ostatnio przeci臋tnie, formacja obronna Leeds spisuje si臋 natomiast s艂abo od samego startu rozgrywek.

Chelsea 鈥 Leeds |typ: handicap (-1) 鈥 Chelsea @1.75 LV Bet

Chelsea 鈥 Leeds |typ: over 2.5 gole @1.55 LV Bet

Chelsea 鈥 Leeds kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera LV Bet prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana Chelsea: 1.30

remis: 5.60

zwyci臋stwo Leeds: 11.00

Chelsea 鈥 Leeds fakty meczowe

Chelsea nie wygra艂a obu poprzednich mecz贸w.

Chelsea nie zachowa艂a czystego konta od czterech spotka艅.

Leeds straci艂o w tym sezonie dwadzie艣cia dwa gole.

Chelsea pi臋膰 ostatnich spotka艅

Zenit 鈥 Chelsea 3:3

West Ham 鈥 Chelsea 3:2

Watford 鈥 Chelsea 1:2

Chelsea 鈥 Manchester United 1:1

Chelsea 鈥 Juventus 4:0

Leeds pi臋膰 ostatnich spotka艅

Leeds 鈥 Brentford 2:2

Leeds 鈥 Crystal Palace 1:0

Brighton 鈥 Leeds 0:0

Tottenham 鈥 Leeds 2:1

Leeds 鈥 Leicester 1:1

