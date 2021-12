Real wygrywa derby i odjeżdża!

Wiele mówiło się, że dzisiejsze zwycięstwo pozwoli Realowi odjechać stawce na dobre. Tak się stało! Real Madryt pokonał Atletico w derbach 2:0. Show dał Vinicius Junior, który popisał się dwoma efektownymi asystami.

Królewscy dość szybko napoczęli rywala. Przechwyt Luki Modricia w środku pola, akcje rozprowadził Karim Benzema. Francuz także ją wykończył niesamowitym wolejem. Przytomnie dośrodkował w tej sytuacji Vinicius Junior. Brazylijczyk i Benzema potwierdzili, że rozgrywają kapitalny sezon i są największymi gwiazdami LaLiga.

Karim Benzema rozpoczyna strzelanie w derbach Madrytu! ⚽️🔥 Mecz Realu Madryt z Atlético Madryt trwa w Eleven Sports 1. #lazbawa🇪🇸 pic.twitter.com/uPnDkBxMxM — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 12, 2021

Ten ostatni nie wyszedł już na drugą połowę. Jego miejsce zajął Luka Jović. Serb uczestniczył w akcji na 2:0. To on zagrał właśnie to Viniciusa na lewą stronę. Wychowanek Flamengo idealnie obsłużył Marco Asensio, a ten zrobił w końcu użytek ze swojej lewej nogi. Chwilę wcześniej w tym samym duecie Real mógł strzelić gola. Wówczas jednak Hiszpan zbyt długo zwlekał z oddaniem strzału. W dalszej części meczu to już Atletico przejęło kontrolę nad meczem. To oni atakowali i próbowali strzelić gola. Tak było w doliczonym czasie gry, gdy Thibaut Courtois obronił… twarzą strzał Joao Felixa z bliska.

Tylko pięć kartek

Sędzia Antonio Matheu Lahoz w tym spotkaniu zdecydowanie pozwolił grać. Dlatego pięć żółtych kartek w tym spotkaniu to wynik nadzwyczaj niski. Dani Carvajal już na początku meczu powinien dostać napomnienie, a w drugiej połowie także sukcesywnie pracował na żółtą kartkę. Ostatecznie przed tym “wyróżnieniem” uchronił go Carlo Ancelotti, który zmienił wychowanka na wychowanka i wszedł Nacho.

Idealna sytuacja w tabeli

Real Madryt kontynuuje serie zwycięstw. Na dzisiaj ma 8 punktów przewagi nad drugą Sevillą, która ma mecz zaległy. Punkt więcej nad trzecim Betisem. Przewaga nad lokalnym rywalem – mimo jego zaległego meczu – wynosi już 13 punktów! Jeszcze lepiej wygląda sytuacja w kontekście największego rywala – Barcelony. Tutaj mowa o stosunku 42 punktów do 24!