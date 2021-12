Liga Europy: Znamy pary fazy play-off. Będzie hit z udziałem Polaka!

Najpierw poznaliśmy pary 1/8 finału Ligi Mistrzów. Chwilę później UEFA rozlosowała pary fazy play-off Ligi Europy. To pierwszy raz, gdy w tych rozgrywkach poznaliśmy zaledwie osiem par w pierwszej wiosennej rundzie. Ich zwycięzcy zagrają z najlepszymi drużynami w swoich grupach, już w 1/8 finału.

Zdecydowanym hitem tej fazy będzie dwumecz Barcelony z Napoli. Pół żartem, pół serio można powiedzieć, że w tym miejscu mogła być… Legia Warszawa. Gdyby zajęła drugie miejsce w swojej grupie, wówczas to ona, a nie Napoli, mogłaby być dolosowana do Blaugrany. Teraz też będzie polski akcent, czyli występ Piotra Zielińskiego na Camp Nou.

