Jednak nie Ojrzyński. Alekdandar Vuković wraca na ławkę Legii

Po meczu z Wisłą Płock Marek Gołębiewski podjął decyzję o rezygnacji z funkcji trenera Legii Warszawa. Pierwsze spekulacje mówiły, że jego miejsce zająć może Leszek Ojrzyński. Dzisiaj nastąpił jednak zwrot akcji w sprawie poszukiwań nowego szkoleniowca Wojskowych. Na ławkę trenerską wrócić ma bowiem Aleksandar Vuković.

Niedzielna porażka z Wisłą Płock okazała się być brzemienna w skutkach. Bezpośrednio po zakończeniu spotkania Marek Gołębiewski poinformował władze Legii, że rezygnuje ze stanowiska szkoleniowca pierwszej drużyny. Początkowo uważano, że do końca rundy drużynę poprowadzi jeden z jego asystentów (Przemysław Małecki lub Inaki Astiz), następnie pojawiła się informacja jakoby nowym trenerem Wojskowych zostać miał Leszek Ojrzyński, który miałby związać się z klubem z Łazienkowskiej do końca sezonu. Dziennikarz WP SportoweFakty – Piotr Koźmiński, poinformował jednak, że do końca sezonu drużynę mistrzów Polski poprowadzi, nie Ojrzyński, a Aleksandar Vuković.

W oczekiwaniu na Papszuna?

Nie jest tajemnicą, że prezes Legii – Dariusz Mioduski, widziałby na ławce trenerskiej wojskowych obecnego szkoleniowca Rakowa Częstochowa – Marka Papszuna. Ten, pozostaje jednak związany kontraktem z częstochowskim klubem i niewiele wskazuje na to, by miał opuścić Rakowa przed końcem obecnego sezonu. Trudno powiedzieć czy Legia jest w stanie poczekać na Papszuna kolejne kilka miesięcy. W obliczu rezygnacji Marka Gołębiewskiego jasne stało się jednak, że klub musi podjąć decyzję dotyczącą wyboru nowego trenera Legii już teraz.

Padło na byłego piłkarza i szkoleniowca Wojskowych Aleksandara Vukovicia. Wybór wydaje się być dość zaskakujący, bowiem nazwisko Serba nie pojawiało się w mediach aż do dzisiejszego popołudnia. W Warszawie uznano, że Vuković będzie w obecnej sytuacji znacznie lepszym wyborem niż Leszek Ojrzyński, który musiałby dopiero poznawać drużynę. Pierwszy trening Vuković poprowadzi już jutro.