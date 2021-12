Mariusz Lewandowski nie jest już trenerem Bruk-Betu Termaliki Nieciecza!

Po prawie dwóch latach pracy w Niecieczy, Mariusz Lewandowski żegna się z Bruk-Betem. 42-latek oraz jego asystent – Krzysztof Kawałko odchodzą z zespołu.

Mariusz Lewandowski przejął Bruk-Bet na początku stycznia 2020 roku. Razem z zespołem 42-latek zdołał wywalczyć awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w naszym kraju. Przygoda ekipy z Niecieczy w PKO BP Ekstraklasie nie należy do najłatwiejszych. Bruk-Bet jest obecnie na szesnastym miejscu w tabeli ze stratą trzech punktów do bezpiecznej lokaty.

Mariusz Lewandowski nie jest już trenerem Bruk-Betu

W pięciu ostatnich meczach Bruk-Bet Termalica Nieciecza zdobył raptem dwa punkty, remisując 1:1 z Wisłą Płock oraz Górnikiem Łęczna. Pozostałe trzy spotkania to porażki: 1:2 z Piastem Gliwice, 1:3 z Pogonią Szczecin i 0:1 ze Stalą Mielec. Pojedynek ze Stalą okazał się ostatnim meczem Mariusza Lewandowskiego w roli trenera Bruk-Betu.

42-latek oraz jego asystent – Krzysztof Kawałko postanowili odejść z klubu. Funkcję tymczasowego trenera przejął Waldemar Piątek, który poprowadzi zespół w starciu z Wisłą Kraków.