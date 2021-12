Manchester City – Leeds 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (14.12.2021)

Mecz dw贸ch trener贸w o podobnej filozofii. Tyle 偶e dzisiaj r贸偶nica punktowa w tabeli mi臋dzy nimi jest ogromna. Pep Guardiola i jego Manchester City podejmuj膮 Marcelo Biels臋 i Leeds. To zawsze wywo艂uje spore emocje. W ko艅cu ucze艅 ju偶 dawno przer贸s艂 mistrza pod wzgl臋dem osi膮gni臋膰 w futbolu.

Manchester City – Leeds zapowied藕 (wtorek, 21:00)

W ubieg艂ym sezonie Pep Guardiola mia艂 spore k艂opoty z ograniem Marcelo Bielsy. Na Etihad przecie偶 to go艣cie wygrali i wywie藕li komplet punkt贸w. Co ciekawe zrobili to, mimo 偶e ca艂膮 drug膮 po艂ow臋 grali w os艂abieniu! Jesieni膮 na Elland Road pad艂 przecie偶 remis. Kr贸tko m贸wi膮c, jeszcze Guardiola nie wygra艂 z Biels膮 na boiskach Premier League. Teraz jednak sytuacja temu niezwykle sprzyja. Manchester City prowadzi w lidze i musi uwa偶a膰 na goni膮cy duet Liverpoolu i Chelsea. Forma sprzyja, wszak Citizens maj膮 najlepsz膮 defensyw臋 ligi – 9 straconych goli. W dodatku wygrali sze艣膰 ostatnich potyczek ligowych!

Leeds dopiero na miejscu 15. i zdecydowanie bli偶ej im do strefy spadkowej ni偶 europejskich puchar贸w. Tylko pi臋膰 punkt贸w nad 18. Burnley to nie jest dobry wynik na tym etapie sezonu. Tym bardziej 偶e w tej ekipie nie brakuje indywidualno艣ci. Tak膮 jest cho膰by Brazylijczyk Raphinha. W tym sezonie strzeli艂 ju偶 7 z 17 goli dru偶yny. To blisko po艂owa dorobku, a gdyby doda膰 jego wp艂yw na gr臋, wychodzi, 偶e zesp贸艂 jest mocno uzale偶niony w ofensywie od reprezentanta Canarinhos. Dodatkowo zesp贸艂 w sze艣ciu ostatnich meczach wygra艂 tylko raz – z Crystal Palace. Na domiar z艂ego w weekend w ostatnich minutach stracili punkt na Stamford Bridge z Chelsea, trac膮c gola na 2:3 w 94. minucie meczu…

Manchester City – Leeds kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

City wygra, kurs: 1,15

Leeds wygra, kurs: 18,50

Remis, kurs: 8,50

Manchester City – Leeds fakty meczowe

Spotkanie lidera z 15. dru偶yn膮 Premier League. Obie ekipy dziel膮 22 punkty: 38 do 16 na korzy艣膰 gospodarzy

The Citizens maj膮 najlepsz膮 obron臋 w lidze – 9 straconych goli. To prawie trzy razy mniej od Leeds – 25

Najlepsi strzelcy obu ekip maj膮 po 7 goli. Bernardo Silva po stronie gospodarzy i Raphinha po stronie go艣ci

Leeds na wyjazdach zdoby艂o ledwie 6 oczek w o艣miu meczach

Ostatni mecz na Etihad Stadium sko艅czy艂 si臋 wygran膮 go艣ci 2:1. W贸wczas oba gole strzeli艂 Stuart Dallas

Manchester City – Leeds typy

Kurs na trafienia z obu stron jest kusz膮cy i warto go spr贸bowa膰. Natomiast drugi typ to ju偶 zdecydowanie p贸j艣cie w stron臋 gospodarzy.

Typ: Obie strzel膮 @ 2,20 Superbet

Typ: City powy偶ej 2,5 bramki @ 1,62 Superbet