Zakład łańcuch. Odbierz freebet w Betcris

W trzynastym dniu swojego adwentowego kalendarza, Betcris przygotował promocję dotyczącą zakładu łańcuch. Niezależnie od rozstrzygnięcia postawionego kuponu otrzymamy freebet w wysokości 10 PLN.

Czym jest zakład łańcuch w Betcris? To możliwość wytypowania kilku zdarzeń na jednym kuponie. Na samym początku musimy wybrać zdarzenia, które nas interesują. Kolejnym krokiem jest ustalenie kolejności typowanych zdarzeń. Co ważne, pierwsze wybrane zdarzenie musi być trafione, by zakład pozostał w grze.

Freebet 10 PLN w Betcris

W ramach promocji “Zakład łańcuch”, Betcris gwarantuje 10 PLN niezależnie od rozstrzygnięcia kuponu. Jak wziąć udział w promocji?

Wpłać minimum 20 PLN i postaw ZAKŁAD ŁAŃCUCH za minimum 20 PLN (min. 3 zdarzenia, min. kurs zdarzenia 1.3). Niezależnie od końcowego rozstrzygnięcia, Betcris dopisze do Twojego konta freebet 10 PLN. Darmowy zakład można wykorzystać na kupon AKO (z oferty przedmeczowej lub live z wyłączeniem sportów wirtualnych) z min. 3 zdarzeniami z minimalnym kursem pojedynczego zdarzenia 1.30.

Więcej o promocji: tutaj

Jeśli nie masz jeszcze konta u bukmachera Betcris zarejestruj się z tym linkiem lub kodem GRAMGRGUBO. Skorzystaj z oferty powitalnej bukmachera w postaci zakładu bez ryzyka i freebetu.