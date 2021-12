Obstawianie meczów – jak to robić?

W momencie rozpoczynania przygody z zakładami bukmacherskimi bardzo często zadajemy sobie pytanie, jak obstawiać mecze? Czy istnieje konkretny sposób, by nasze typy okazywały się trafne? W sieci możemy znaleźć wiele poradników, które są zatytułowane chwytliwym hasłem typu “skuteczne obstawianie meczów”. W takich tekstach z reguły możemy znaleźć nie tylko porady, ale również typy bukmacherskie.

Jak obstawiać mecze?

Na to pytanie chyba każdy z nas chciałby znać odpowiedzieć. Gdyby istniało jedno skuteczne rozwiązanie, to bukmacherzy najprawdopodobniej poszliby z torbami. Trudno zatem konkretne odpowiedzieć na to pytanie.

Sposobów na obstawianie spotkań może być naprawdę wiele. Jedni decydują się na obstawianie faworytów. Inni z kolei analizują statystyki w taki sposób, że stawiają na słabszego zawodnika czy zespół.

Mamy również grupę graczy, którzy omijają szerokim łukiem główne zakłady i szukają typy na bramki, rzuty rożne czy kartki.

Co można obstawić u bukmachera?

Rynek bukmacherski cały czas się rozwija. Oznacza to, iż możemy obstawiać naprawdę różne opcje. W przypadku piłki nożnej, mowa nie tylko o zwycięzcy meczu, ale również golach, rzutach rożny czy kartach.

Bardzo popularnym zakładem jest BTTS, czyli obie drużyny strzelą gola. Z reguły ten typ zakładu wybiera się w momencie, gdy rywalizują zespoły o podobnym poziomie z naciskiem na grę ofensywną.

Dość oczywistym sposobem na obstawianie spotkań jest wybór faworytów. Zdarza się, że kursy na zwycięstwo wyżej sklasyfikowanej drużyny są nieopłacalne. W związku z tym, ciekawym rozwiązaniem wydaje się handicap, który zwiększa kurs i daje nam szansę na atrakcyjniejszą wygraną.

Zakłady długookresowe i krótkookresowe

W momencie analizowania zakładów bukmacherskich możemy napotkać się na dwie kategorie. Zakłady długookresowe i krótkookresowe. Na czym one polegają? Gdzie leży różnica?

Jako przykład weźmiemy sobie Premier League. Do zakładów krótkookresowych zaliczamy zwycięzcę danego spotkania. Z kolei zakład długookresowy to już triumfator całego sezonu lub król strzelców rozgrywek. W różnych dyscyplinach sportu możemy znaleźć te dwie kategorie. W przypadku skoków narciarskich, zakłady krótkookresowe to wytypowanie zwycięzcy jednego konkursu. Z kolei długookresowe to zakład na triumfatora całego turnieju Pucharu Świata.

Każdy z tych typów ma swoje wady i zalety. W kontekście zakładów krótkookresowych mowa o szybkim rozliczeniu kuponu. Przy długookresowych zakładach mamy możliwość reagowania na zdarzenia.

Zakłady krótkookresowe: zwycięzca meczu, zwycięzca konkursu, zakład na konkretne wydarzenie,

Zakłady długookresowe: triumfator całego sezonu, zakład na króla strzelców, zakład na zwycięzcę w wyborach prezydenckich

Czy warto zwracać uwagę na kursy?

Gdy widzimy konkretny zakład, często na postrzeganie danego wydarzenia wpływa kurs. Skoro różnice między zespołami czy zawodnikami są ogromne, to oznacza, iż mamy do czynienia z wyraźnym faworytem i underdogiem.

Czy warto zwracać uwagę na kursy? W pewnym aspektach z pewnością. Nie bez powodu, bukmacher ustala takie, a nie inne kursy na konkretne wydarzenie. Trzeba wziąć pod uwagę, iż w tym przypadku możemy mieć do czynienia z różnicą poziomu w rywalizacji.

Wielu graczy dokładnie analizuje kursy, a konkretniej zmiany, jakie następują w kursach. Gdy zobaczymy, iż kurs na daną drużynę wyraźnie wzrósł, możemy wywnioskować, iż zespół np. stracił bardzo ważnego zawodnika, który niejednokrotnie decydował o losach meczu. W tym przypadku obserwacja kursów jest bardzo istotna.

Rodzaje kuponów

W momencie obstawiania meczów może natknąć się na kilka rodzajów kuponów. Są to:

Kupon solo (singiel): zakład pojedynczy, czyli decydujemy się na zawarcie jednego zakładu na swoim kuponie. Kupon double: Jest to kupon, na którym widnieją dwa zdarzenia. Kupon AKO (akumulowany): zaraz po kuponach solo najpopularniejszy typ kuponu. Widnieje na nim więcej niż dwa zakłady. Kupon bezpieczny: Nieco przypomina formę kuponu AKO. Różnica polega na tym, iż posiadamy margines błędu. Z reguły polega na tym, że nawet przy jednym nietrafionym zakładzie nasz kupon jest zwycięski. Kupon systemowy: Najbardziej skomplikowany rodzaj. Kupon dzielimy na kilka selekcji i tworzymy specjalne kombinacje, które np. oddzielają pewne zakłady od bardziej ryzykownych typów.

Na co zwrócić uwagę obstawiając mecze?

W momencie analizowania danego spotkania, warto brać pod uwagę kilka istotnych punktów, które czasem mogą uchronić nas przed niepowodzeniem:

Sytuacja kadrowa zespołu: Jeśli decydujemy się na obstawianie faworyta, warto sprawdzić, czy sytuacja kadrowa tej drużyny jest stabilna. Możemy bowiem natknąć się na nieadekwatny kurs do aktualnej mocy zespołu. Historia spotkań: To kolejny ważny aspekt. Gdy faworyt rywalizuje z drużyną, która ewidentnie mu nie leży, wybór typu na zwycięstwo faworyta może być ryzykowny. Forma drużyn: Kryzys jest czymś zupełnie normalnym w sporcie. Przechodzą przez niego najlepsi. Czasem warto sprawdzić, czy czołowy zespół rzeczywiście radzi sobie dobrze w lidze i nie natkniemy się na słabszą formę tego klubu Dom czy wyjazd: Z reguły drużyny lepiej radzą sobie na własnym obiektach. Warto przeanalizować formę zespołu w domowych starciach oraz wyjazdowych potyczkach. Być może będzie się ona różnić. Spadki kursów : Wspomnieliśmy o tym wcześniej. Być może zauważymy wyraźny spadek kursu na daną drużynę. Nie dzieje się to bez powodu. Warto sprawdzić, dlaczego kurs nagle spadł lub wzrósł.

Jak założyć konto u bukmachera?

Bukmacherzy dbają o to, by proces rejestracji konta był bardzo prosty i jednocześnie szybki. Z reguły formuła jest dość podobna.