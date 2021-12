Radomiak Radom – Piast Gliwice 🇵🇱 Typy, kursy (14.12.2021)

Przed ostatnim ekstraklasowym weekendem w tym roku kalendarzowym odrabiamy zaleg艂o艣ci. We wtorkowy wiecz贸r zaleg艂e spotkanie, pierwotnie zaplanowane w ramach 17. kolejki ligowej, rozegraj膮 Radomiak i Piast Gliwice.

Radomiak – Piast Gliwice zapowied藕 (wtorek, 18:45)

Gospodarze tego spotkania przyst膮pi膮 do niego w prawdopodobnie najlepszym z mo偶liwych moment贸w. Beniaminek z Radomia w miniony weekend nie tylko pokona艂 lideruj膮cego w tabeli Lecha Pozna艅, lecz tak偶e odni贸s艂 tym samym sz贸ste kolejne zwyci臋stwo. Finalnie da艂o ono Radomiakowi pewne, pi膮te miejsce w tabeli, z zaledwie jednym punktem straty do Rakowa Cz臋stochowa. Zesp贸艂 z Mazowsza coraz mocniej zbli偶a si臋 do strefy pucharowej.

Go艣ci z Gliwic od dawna dr臋czy nieustabilizowana forma. Rywale Radomiaka graj膮 鈥瀢 kratk臋鈥, z wolna osuwaj膮c si臋 w og贸lnej klasyfikacji rozgrywek. Po siedemnastu spotkaniach Piast znajduje si臋 na dwunastej lokacie, z sze艣cioma 鈥瀘czkami鈥 przewagi nad stref膮 spadkow膮 i jednym dodatkowym meczem do rozegrania.

Radomiak – Piast nasze typy

Wiele przemawia za kontynuacj膮 dobrej serii radomskiego beniaminka. Tak jak w wypadku poprzednich spotka艅 Radomiaka, nie powinno to by膰 jednak zbyt wysokie zwyci臋stwo.

Radomiak – Piast | Typ: Radomiak @2.14 Betfan

Radomiak – Piast | Typ: Radomiak przedzia艂 bramkowy 1-2 @1.63 Betfan

Radomiak – Piast kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana Radomiaka: 2.14

remis: 3.25

zwyci臋stwo Piasta: 3.70

Radomiak – Piast fakty meczowe

Gospodarze wygrali sze艣膰 kolejnych spotka艅 ligowych

Piast od pi臋ciu spotka艅 traci minimum jedn膮 bramk臋 w meczu

Bilans bramkowy go艣ci pozostaje r贸wny: 23 bramki strzelone i tyle samo straconych

Radomiak Radom – pi臋膰 ostatnich mecz贸w

Radomiak Radom – Lech Pozna艅 2:1

Wis艂a Krak贸w – Radomiak Radom 0:1

Zag艂臋bie Lubin – Radomiak Radom 0:2

Radomiak Radom – G贸rnik Zabrze 1:0

Cracovia – Radomiak Radom 1:2

Piast Gliwice – pi臋膰 ostatnich mecz贸w

Rak贸w Cz臋stochowa – Piast Gliwice 1:0

Piast Gliwice – Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2:1

Lech Pozna艅 – Piast Gliwice 1:0

Piast Gliwice – Warta Pozna艅 0:1

Jagiellonia Bia艂ystok – Piast Gliwice 3:3