Do nich należała jesień w europejskich pucharach

W minionym tygodniu poznaliśmy pełną obsadę wiosennych zmagań w europejskich pucharach. Wczoraj w Nyonie było trochę kłopotów z losowaniem Ligi Mistrzów. Ostatecznie udało się wyłonić pary 1/8 finału LM oraz 1/16 w dwóch pozostałych pucharach. Wiele ekip spodziewaliśmy się na tym etapie sezonu, jednak kilka innych sprawiło sporą niespodziankę.

Kompletna grupa

Tylko trzy ekipy jesienią były bezbłędne. Co ciekawe wszystkie z nich grały w najmocniejszych rozgrywkach. Bayern, Ajax oraz Liverpool to drużyn, które zdobyły 100% możliwych punktów w grupie. 18 “oczek” przy takich zestawach rywali robiły wrażenie. Podobnie zresztą, jak inne liczby osiągane przez nich.

W innych pucharach zabrakło kompletnych drużyn. Dwóm ekipom zabrakło niewiele. LASK Linz osiągnął bilans 5-1-0 w Lidze Konferencji Europy, ale potknięcie zaliczył już w drugiej kolejce, gdy zremisował w Tel Awiwie z Maccabi. Znacznie bliżej był Olympique Lyon w Lidze Europy. Dopiero w ostatniej kolejce zremisował z Glasgow Rangers na własnym boisku. Kwestia awansu była dawno rozstrzygnięta, ale Francuzi mieli czego żałować.

Sensacja ze wschodu

Zdecydowanie największą niespodziankę sprawili piłkarze Sheriffa Tiraspol. Dwa zwycięstwa na początek wystarczyły, by dotrzeć do Ligi Europy. A przecież trafili do jednej z najtrudniejszych grup w Lidze Mistrzów. Samo wejście mistrza Mołdawii do elitarnych rozgrywek było uznawane za sporego kalibru niespodziankę. Późniejsze triumfy nad Szachtarem czy Realem Madryt(!) to już była kwestia gigantycznych sensacji. Zwłaszcza to, co zrobili na Santiago Bernabeu przeszło do historii. Zważywszy na to, że gole strzelali Uzbek oraz Luksemburczyk mówimy o jakiejś egzotyce. Pierwszy jeszcze miesiąc wcześniej biegał po boiskach…. III ligi polskiej w barwach rezerw Legii. Drugi rok wcześniej dorabiał w innych pracach. Sebastien Thill pięknie strzelał nie tylko na Bernabeu, ale także później na San Siro. Co prawda jego gol przeciwko Interowi nic nie dał, ale taką przygodę zapamięta na długo.

Wiosnę Sheriff Tiraspol rozpocznie od 1/16 finału Ligi Europy. W fazie play-off zagrają ze Sportingiem Braga. Trzeba przyznać, że drużyna z Naddniestrza nie trafiła wcale źle. Szansę na kolejną rundę są całkiem duże, a przecież mogli mieć znacznie mocniejszych rywali.

Liga serbska w TOP10?

Brzmi abstrakcyjnie, ale taka jest prawda. Serbowie awansowali już na 11. miejsce w rankingu lig. To efekt kolejnego dobrego sezonu ich drużyn. W ostatnich latach najwięcej punktów zgarniała Crvena zvezda, ale i Partizan Belgrad swoje robił w europejskich pucharach. Tak było także tej jesieni. Zvezda pokonała Bragę, Łudogorca oraz Midtjylland i zameldowała się bezpośrednio w 1/8 finału Ligi Europy. Dejan Stanković i spółka wykonali już plan, a teraz każda dodatkowa runda będzie tylko na plus dla klubu z Marakany.

Partizan był drugi w swojej grupie Ligi Konferencji Europy. Tym samym “Grabarze” zagrają w 1/16 finału, gdzie zmierzą się ze Spartą Praga w dwumeczu. W ostatniej kolejce fazy grupowej Partizan zremisował z Anorthosisem 1:1, ale wydarzeniem z tamtego wieczoru na JNA Stadion był co innego…

Przegrali z Legią, rozbili Rome

Jeszcze w lipcu Bodo/Glimt przegrało dwumecz z Legią Warszawa. Ale to Norwedzy zza koła podbiegunowego zagrają wiosną w Europie. Drugie miejsce w grupie Ligi Konferencji Europy dało im 1/16 finału. Przegrali jedynie z Romą. Przegrali w kontekście grupy, jednak w dwumeczu okazali się znacznie lepsi. Na Olimpico było 2:2, ale to był rewanż za pierwszy mecz. W nim Bodo/Glimt wygrało… 6:1! Trudno było uwierzyć, że czołowa ekipa Serie A dostała potężne lanie w Norwegii.

Kogo najwięcej?

Na placu boju pozostało jeszcze 64 drużyny. Warto zerknąć, jak wygląda podział według lig. Na uwagę zasługuje fakt, że Duńczycy czy Austriacy mają jeszcze po trzy drużyny na wiosnę. To lepszy wynik niż np. Rosjanie, Szwajcarzy czy Belgowie. Zwłaszcza postawa tych dwóch ostatnich lig może martwić kibiców w tych krajach. Jedna ekipa to fatalny rezultat.

Liga Mistrzów

4 Anglia

3 Hiszpania

2 Portugalia, Francja, Włochy

1 Austria, Holandia, Niemcy

Liga Europy

4 Hiszpania, Niemcy

3 Włochy

2 Portugalia, Francja, Rosja

1 Chorwacja, Grecja, Szkocja, Mołdawia, Anglia, Serbia, Turcja

Liga Konferencji Europy

4 Holandia

2 Czechy, Francja, Dania, Austria

1 Azerbejdżan, Izrael, Turcja, Grecja, Anglia, Szkocja, Norwegia, Serbia, Szwajcaria, Włochy, Belgia

Łącznie:

7 Hiszpania

6 Anglia, Francja, Włochy

5 Niemcy, Holandia

4 Portugalia

3 Austria, Dania

2 Rosja, Grecja, Szkocja, Serbia, Turcja, Czechy

1 Chorwacja, Mołdawia, Azerbejdżan, Izrael, Norwegia, Szwajcaria, Belgia