Paulo Sousa spotkał się z Cezarym Kuleszą. Ciekawe kulisy rozmowy

To spotkanie miało się odbyć tuż po meczu z Węgrami. Wówczas jednak obie strony uznały, że to zbyt gorąca sprawa na takie rozmowy. Dzisiaj Paulo Sousa rozmawiał z Cezarym Kuleszą. Prezes PZPN jest zadowolony z jej przebiegu i wspólnych ustaleń z selekcjonerem.

Według doniesień Onetu najważniejszym punktem rozmowy było spotkanie Polski z Węgrami. Ten temat wg prezesa PZPN został zamknięty. Teraz obie strony skupiły się na przygotowaniach do marcowych meczów barażowych. Kulesza zapewnił portugalskiego selekcjonera, że reprezentacja Polski dostanie najlepsze możliwe warunki, by odpowiednio przygotować się do meczu na Łużnikach i ewentualnego finału.

Jednocześnie Paulo Sousa miał się przyznać do błędu przy ustalaniu składu na feralny mecz na Narodowym. Porażka w nim przesądziła o braku rozstawienia w barażach. Kadra miała jednak furę szczęścia w losowaniu. Mogła trafić na Włochów czy Portugalczyków, a wyszła Rosja.

Selekcjoner na Ekstraklasie

Inną kwestią sporną była obecność selekcjonera w Polsce. Paulo Sousa miał jeszcze w tym roku odwiedzić stadiony Ekstraklasy i spotkać się z trenerami. To jednak, ze względów zdrowotnych, musiało poczekać. – Trener miał być obecny na meczach Ekstraklasy i spotkaniu z trenerami już w listopadzie, ale wówczas plany pokrzyżował nam COVID. Dlatego przenieśliśmy te aktywności na przyszły rok. Spotkanie Paulo z trenerami odbędzie się pod koniec stycznia, a następnie, na początku lutego, selekcjoner odwiedzi kilka stadionów Ekstraklasy – powiedział prezes PZPN w rozmowie z Onetem.