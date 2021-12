Leicester – Tottenham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (16.12.2021)

Mecz s膮siad贸w w tabeli Premier League. Leicester – Tottenham to starcie ekip z wysokimi aspiracjami. Jedni i drudzy chcieliby powalczy膰 o TOP4 i powr贸t do Ligi Mistrz贸w. Na dzisiaj jednak kilku punkt贸w im brakuje. W艂a艣nie w takim meczu jest szansa to nadrobi膰.

Leicester – Tottenham zapowied藕 (czwartek, 20:30)

Sporo goli pada w meczach z udzia艂em Lis贸w. To du偶y plus dla ogl膮daj膮cych to kibic贸w. By艂o 0:3 z Chelsea, potem 3:1 z Legi膮, 4:2 z Watforem, 2:2 z Southamptonem, 1:2 z Vill膮, 2:3 z Napoli i 4:0 w ostatni weekend z Newcastle. To zwiastuje koleje widowisko przy okazji Leicester. Swoje oczywi艣cie robi Jamie Vardy, kt贸ry jest na drugim miejscu w klasyfikacji strzelc贸w. Reprezentant Anglii jednak od kilku mecz贸w nie trafi艂 do bramki rywali.

Tottenham ostatnio mia艂 k艂opoty z covidem, przez co odpad艂 z puchar贸w. Ich mecz z Rennes nie doszed艂 do skutku. Podobnie jak weekendowe starcie z Brighton, kt贸re mo偶na by艂o przesun膮膰. Mog膮 偶a艂owa膰, gdy偶 forma Kogut贸w ro艣nie. Wygrali trzy ostatnie mecze. Pokonali kolejno: Leeds, Brentford i Norwich. Mo偶e rywale z do艂u tabeli, jednak postawa w tym sezonie wskazuje, 偶e powinni si臋 cieszy膰 z ka偶dego kolejnego triumfu!

Leicester – Tottenham kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Leicester wygra, kurs: 2,13

Tottenham wygra, kurs: 3,35

Remis, kurs: 3,65

Leicester – Tottenham fakty meczowe

Spotkanie 贸smej z si贸dm膮 dru偶yn膮 Premier League. Gospodarze maj膮 na swoim koncie 22pkt, go艣cie o trzy wi臋cej

W meczach z udzia艂em tych ekip pada bardzo r贸偶na liczba goli. 艢rednia w przypadku Lis贸w to 3,38, za艣 przy Kogutach mowa o 2,21

Spursi maj膮 dwa mecze zaleg艂e. W przypadku ich wygrania, mog膮 wskoczy膰 nawet do TOP4

Oba zespo艂y s艂abo spisa艂y si臋 w fazach grupowych swoich puchar贸w. Zaj臋li trzecie miejsce. Dla Leicester oznacza艂 to spadek do Ligi Konferencji, a Tottenhamu koniec przygody pucharowej

W ubieg艂ym sezonie dwa razy mecze tych ekip wygrywali go艣cie. Najpierw Leicester 2:0, potem Tottenham 4:2

Leicester – Tottenham typy

Wyr贸wnany mecz i gole z obu stron. Tak widzimy to spotkanie.

Typ: Obie strzel膮 @ 1,67 Superbet