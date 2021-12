Sergio Aguero zakończył karierę

Stało się to, czego od dłuższego czasu mogliśmy się spodziewać. Na zwołanej w środę konferencji prasowej Sergio Aguero poinformował, że, ze względu na problemy ze zdrowiem, zdecydował się zakończyć piłkarską karierę.

Problemy Sergio Aguero rozpoczęły się, gdy 30 października argentyński napastnik nie był w stanie dokończyć spotkania przeciwko Deportivo Alaves. Po badaniach okazało się, że piłkarz cierpi na arytmię serca i na pewno w najbliższym czasie nie zobaczymy go na boisku. Z biegiem czasu coraz bardziej prawdopodobne wydawało się, że Aguero podejmie decyzję o zakończeniu kariery.

“Zdrowie jest najważniejsze”

Kiedy FC Barcelona ogłosiła, że 15 grudnia zorganizowana zostanie konferencja prasowa z udziałem argentyńskiego napastnika wszystko stało się jasne. Aguero poinformował dziś, że nie będzie w stanie kontynuować piłkarskiej kariery i żegna się z profesjonalnym futbolem. – Opuszczam Barcelonę i rezygnuję z profesjonalnego futbolu. Zdrowie jest najważniejsze. Lekarze powiedzieli mi, że w mojej sytuacji najlepszym wyjściem będzie zaprzestanie dalszej gry w piłkę – powiedział, nie kryjąc wzruszenia.

– Decyzję podjąłem 10 dni temu. Zrobiłem wszystko co w mojej mocy, by dostrzec jeszcze jakąś nadzieję na przyszłość, ale nie udało się. Mimo wszystko, jestem bardzo szczęśliwy ze swojej kariery. Zawsze marzyłem o grze w piłkę, nigdy nie sądziłem, że zajdę tak daleko, aż do Europy – dodał po chwili.

Na konferencji prasowej nie zabrakło przedstawicieli Manchesteru City, gdzie “Kun” spędził większość swojej kariery. Na Camp Nou pojawili się szkoleniowiec The Citizens – Pep Guardiola oraz dyrektor sportowy – Txiki Begiristain.