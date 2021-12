Cardiff – Derby 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (18.12.2021)

W ramach 23. kolejki Championship, b臋d膮ce na dwudziestym miejscu Cardiff zmierzy si臋 na w艂asnym obiekcie z ostatnim Derby. Czy gospodarze zgarn膮 trzy punkty i oddal膮 si臋 od strefy spadkowej?聽

Cardiff – Derby zapowied藕 (sobota, 13:30)

Siedem punkt贸w w pi臋ciu ostatnich ligowych meczach zdobyli gracze Cardiff. Mowa o zwyci臋stwie w meczu z Preston oraz wygranej w starciu z Luton, a tak偶e remisie z Birmingham. Dwa pozosta艂e mecze to pora偶ki: 0:1 z Hull oraz 2:3 z Sheffield United. Aktualnie Cardiff jest na dwudziestym miejscu w tabeli z przewag膮 trzech punkt贸w nad stref膮 spadkow膮.

Ostatnie miejsce ca艂y czas zajmuje Derby. To efekt ujemnych punkt贸w, jakie otrzyma艂a dru偶yna J贸藕wiaka i Bielika. Trudno wyobrazi膰 sobie, by Derby zdo艂a艂o uchroni膰 si臋 przed spadkiem. Strata do bezpiecznej lokaty wynosi a偶 siedemna艣cie punkt贸w. A kolejek do zako艅czenia sezonu coraz mniej.

Cardiff – Derby nasze typy

Z regu艂y w meczach tych dru偶yn pada艂y gole z dw贸ch stron. Spodziewamy si臋, 偶e tym razem b臋dzie podobnie i kierujemy si臋 w stron臋 typu dotycz膮cego bramek.

Cardiff – Derby | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.86 @ BETFAN

Cardiff – Derby | Typ: Powy偶ej 2.5 bramki w meczu 2.07 @ BETFAN

Cardiff – Derby kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Cardiff wygra, kurs: 2.04

Remis, kurs: 3.30

Derby wygra, kurs: 3.60

Cardiff – Derby fakty meczowe

Cardiff zanotowa艂o dwa zwyci臋stwa w pi臋ciu ostatnich meczach

Derby wygra艂o dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

W ka偶dym z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Cardiff traci艂o gola

Cardiff pi臋膰 ostatnich spotka艅

Birmingham – Cardiff 2:2

Cardiff – Sheffield United 2:3

Luton – Cardiff聽 1:2

Cardiff – Hull 0:1

Preston – Cardiff聽 1:2

Derby pi臋膰 ostatnich spotka艅

Derby – Blackpool 1:0

Bristol City – Derby 1:0

Derby – QPR 1:2

Fulham – Derby 0:0

Derby – Bournemouth 3:2

