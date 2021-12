Aston Villa – Burnley 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (18.12.2021)

Mecz dw贸ch dru偶yn w podobnych barwach. W tabeli jednak dwa razy wi臋cej punkt贸w uzbierali dzisiejsi gospodarze. To oni b臋d膮 tak偶e faworytem sobotniej potyczki.聽

Aston Villa – Burnley zapowied藕 (sobota, 16:00)

Trzeba przyzna膰, 偶e ekipa Stevena Gerrarda jest w naprawd臋 dobrej dyspozycji. Sze艣膰 ostatnich mecz贸w to a偶 12 punkt贸w. Mowa o czterech wygranych i dw贸ch pora偶kach. Te ostatnie trudno jednak uznawa膰 za wpadki, skoro lepsze okaza艂y si臋 dru偶yny Liverpoolu i Manchesteru City. Villa zrobi艂a to, co powinna zrobi膰, a nawet ponad stan, skoro uda艂o im si臋 pokona膰 u siebie Leicester 2:1. Poza tym ograli Crystal Palace, Norwich i Brighton. Matty Cash i sp贸艂ka przerwali wi臋c fataln膮 seri臋 pi臋ciu przegranych mecz贸w i s膮 w 艣rodku tabeli z bezpieczn膮 przewag膮 nad do艂em.

Burnley otwiera stref臋 spadkow膮. To jednak ekipa, kt贸ra do艣膰 ciekawie wygl膮da pod wzgl臋dem bilansu. A偶 osiem mecz贸w – z pi臋tnastu – zremisowali. Tylko raz schodzili z boiska jako zwyci臋zcy, a pozosta艂e sze艣膰 potyczek przegrali. Tyle pora偶ek to nie jest a偶 tak wiele, jak na dru偶yn臋 z do艂u tabeli. W ko艅cu ich dzisiejszy rywal ma wi臋cej… Ale brak wygranych to podstawowy k艂opot tej ekipy. Podobnie jak liczba strzelanych goli. 14 bramek to drugi najgorszy wynik w lidze. S膮 lepsi jedynie od cienkiego Norwich.

Aston Villa – Burnley kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Aston Villa wygra, kurs: 1,78

Burnley wygra, kurs: 4,50

Remis, kurs: 3,90

Aston Villa – Burnley fakty meczowe

Mecz 10. z 18. dru偶yn膮 w tabeli Premier League. Oba zespo艂y dzieli jedena艣cie punkt贸w: 22 do 11 na korzy艣膰 gospodarzy

Aston Villa wygra艂a 4 z 6 ostatnich mecz贸w. Dwie pora偶ki to efekt spotka艅 z Liverpoolem i Manchesterem City

Burnley zremisowa艂o a偶 8 z 15 mecz贸w w tym sezonie. Co ciekawe wygra艂o tylko raz – 3:1 z Brentford

Ostatnie spotkanie tych ekip to 3:2 dla Burnley na Turf Moor

Aston Villa – Burnley typy

Co prawda go艣cie nie przegrywaj膮 zbyt cz臋sto, jednak The Villans s膮 w dobrej formie. U siebie powinni zgarn膮膰 komplet punkt贸w.

Typ: Aston Villa @ 1,78 Superbet