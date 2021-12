Coventry – Stoke 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (18.12.2021)

Spotkanie s膮siad贸w w tabeli Championship. Jedni i drudzy w po艂owie sezonu s膮 blisko upragnionej strefy, czytaj: bara偶y. Oczywi艣cie jeszcze daleko do ko艅ca sezonu, ale niewykluczone, 偶e takie bezpo艣rednie starcie b臋dzie mia艂o spore znaczenie w kontek艣cie ca艂ych rozgrywek.

Coventry – Stoke zapowied藕 (sobota, 16:00)

Gospodarze w ostatnich tygodniach zanotowali a偶 cztery remisy i pora偶k臋. To nie najlepsza seria, jak na ekip臋 z czo艂贸wki tabeli. Forma z sierpnia i wrze艣nia, jakby ju偶 ca艂kiem uby艂a w tej dru偶ynie. Nadal jednak mog膮 liczy膰 na dobr膮 postaw臋 u siebie. W ko艅cu a偶 23 z 34 punkt贸w zgarn臋li w艂a艣nie na swoim stadionie. Kr贸tko m贸wi膮c ka偶dy domowy mecz to okazja na przerwanie ostatniej passy. Tyle 偶e i tutaj ostatnimi czasy nie jest weso艂o. Pora偶ka z West Bromem i Swansea, mi臋dzy kt贸r膮 by艂a wygrana z Bristolem oraz remis z Birmingham.

W Stoke nieco lepsza forma, cho膰 ta najlepiej prezentowa艂a si臋 do drugiej dekady listopada. W贸wczas zgarn臋li 10pkt w czterech meczach. Potem dwie pora偶ki z rz臋du i teraz znowu 4 oczka w dw贸ch spotkaniach. Kr贸tko m贸wi膮c graj膮 seriami, co wida膰 mocno w ich poczynaniach w terminarzu. Ich spotkania nie nale偶膮 do najciekawszych, skoro 艣rednia goli na ka偶dy mecz wynosi nieco ponad 2,1 bramki na ka偶de 90 minut.

Coventry – Stoke kursy bukmacher贸w

Noblebet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Coventry wygra, kurs: 2,35

Stoke wygra, kurs: 3,30

Remis, kurs: 3,30

Coventry – Stoke fakty meczowe

Mecz si贸dmej z sz贸st膮 dru偶yn膮 Championship. Obie ekipy dzieli punkt: 35 do 34 na korzy艣膰 go艣ci

W spotkaniach z udzia艂em go艣ci pada ledwie 2,13 bramki na mecz. W przypadku gospodarzy 艣rednia wynosi 2,5 na 90 minut

Coventry u siebie zdoby艂o 23 z 34 punkt贸w!

Ostatni mecz tych ekip odby艂 si臋 w Stoke on Trent. W贸wczas lepsi byli go艣cie – 3:2

Coventry – Stoke typy

To b臋dzie wyr贸wnany mecz, dlatego stawiamy na ulubione ostatnio rozstrzygni臋cie gospodarzy.

Typ: Remis @ 3,30 Noblebet