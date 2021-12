Co warto wiedzieć przed zbliżającym się Pucharem Narodów Afryki?

Wielkimi krokami zbliża się Puchar Narodów Afryki. Do pierwszego meczu turnieju pozostał niespełna miesiąc, ale nadal nie możemy być pewni czy finalnie dojdzie on do skutku. Co stoi na przeszkodzie? Kto jest faworytem? Które kluby mogą najbardziej ucierpieć w skutek wyjazdu swoich piłkarzy na turniej? Poniżej staramy się przedstawić wszystko, co warto wiedzieć przed startującym już na początku 2022 roku Pucharem Narodów Afryki.

Podobnie jak EURO 2020, Puchar Narodów Afryki również nie mógł być przeprowadzony w pierwotnie zaplanowanym terminie. Pierwsze kłopoty pojawiły się już na etapie wyboru gospodarza. Najbliższy PNA miał odbyć się w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Ze względu na napiętą sytuację polityczną zdecydowano jednak, że turniej, który miał odbyć się w 2019 roku w Kamerunie zostanie przeniesiony do Egiptu, a Kamerun zostanie gospodarzem kolejnej edycji Pucharu Narodów Afryki. W ten oto sposób Wybrzeże Kości Słoniowej, na organizację turnieju musi poczekać do 2023 roku, a gospodarzem styczniowego PNA będzie właśnie Kamerun.

Organizacji turnieju przez Kamerun nie sprzyjała nie tylko sytuacja polityczna, ale również panujący tam klimat. Puchar Narodów Afryki zaplanowano pierwotnie na lato 2021 roku, jednak ze względu na panujące wtedy w Kamerunie temperatury, przeniesiono go na styczeń i luty tego roku. Tutaj na przeszkodzie stanęła jednak pandemia koronawirusa. Podjęto więc decyzję, by przenieść turniej na kolejny rok. Wciąż nie wiemy jednak czy najbliższy Puchar Narodów Afryki nie zostanie po raz kolejny opóźniony. W organizacji turnieju w wyznaczonym terminie po raz kolejny przeszkodzić może pandemia koronawirusa.

Puchar Narodów Afryki – kto zagra z kim?

Zakładając, że afrykański turniej dojdzie do skutku, już 9 stycznia 2022 roku czeka nas mecz otwarcia. Gospodarz tej edycji – Kamerun zamierzy się wówczas z reprezentacją Burkina Faso. Stawkę zespołów, które znalazły się w grupie A uzupełniają ponadto Etiopia i Republika Zielonego Przylądka. W styczniowym turnieju wystąpią łącznie 24 afrykańskie drużyny. 17 sierpnia 2021 roku odbyło się losowanie grup i finalnie cały zestaw przedstawia się następująco:

Grupa A:

Kamerun

Burkina Faso

Etiopia

Republika Zielonego Przylądka

Grupa B:

Senegal

Zimbawe

Gwinea

Malawi

Grupa C:

Maroko

Ghana

Komory

Gabon

Grupa D:

Nigeria

Egipt

Sudan

Gwinea Bissau

Grupa E:

Algieria

Sierra Leone

Gwinea Równikowa

Wybrzeże Kości Słoniowej

Grupa F:

Tunezja

Mali

Mauretania

Gambia

Puchar Narodów Afryki – gdzie grają?

Jak już wspomnieliśmy, najbliższa edycja Pucharu Narodów Afryki odbędzie się w Kamerunie. Mecze rozgrywane będą w pięciu kameruńskich miastach, na sześciu obiektach. Mecz otwarcia oraz finał mają odbyć się na mogącym pomieścić 60 000 widzów stadionie Paul Biya Stadium w Jaunde.

Pełny zestaw obiektów, na których rozegrane zostaną mecze kameruńskiego Pucharu Narodów Afryki przedstawia się następująco:

Japoma Stadium w Duali (pojemność: 50 000)

Paul Biya Stadium w Juande (60 000)

Stade Ahmadou Ahidjo w Juande (42 500)

Stade Omnisports Roumdé Adjia w Garoua (30 000)

Kouekong Stadium w Baffousam (20 000)

Limbe Stadium w Limbe (20 000)

Puchar Narodów Afryki – kto faworytem?

Wśród faworytów najbliższego Pucharu Narodów Afryki nie można nie wymienić triumfatora poprzedniej edycji turnieju – Algierii. Obrońcy tytułu trafili do grupy E ze Sierra Leone, Gwineą Równikową i Wybrzeżem Kości Słoniowej. Wydaje się, że wyjście z grupy nie powinno sprawić Algierczykom najmniejszych problemów. Podopieczni Djamela Belmadiego pewnie przebrnęli przez eliminacje i dysponują silnym składem, z Ryiadem Mahrezem na czele. Algierczycy stają przed szansą, by sięgnąć po trzecie w swojej historii trofeum dla najlepszej drużyny kontynentu.

Ponownie silny będzie również Senegal, który w 2019 roku zdołał dotrzeć do finału rozgrywek, gdzie jednak silniejsza okazała się reprezentacja Algierii. Z Edouardem Mendym i Sadio Mane w składzie Senegalczycy szybko zapewnili sobie udział w kameruńskim turnieju i ponownie staną przed szansą, by zawalczyć o najważniejsze afrykańskie trofeum Swój pierwszy mecz Kamerun rozegra 10 stycznia, gdy w Baffousam zmierzy się z reprezentacją Zmibawe.

Do walki o trofeum na pewno włączy się także reprezentacja Kamerunu. Triumfatorzy rozegranego w 2017 roku turnieju, a zarazem gospodarze obecnej edycji Pucharu Narodów Afryki mają wszystko, by przed własną publicznością zaprezentować się jak najlepiej. Prowadzenie przez portugalskiego szkoleniowca Antonio Conceicao drużyna powinna bez najmniejszego problemu przebrnąć przez fazę grupową turnieju.

Puchar Narodów Afryki – które kluby stracą najwięcej piłkarzy?

Puchar Narodów Afryki to przekleństwo większości europejskich klubów, których skład opiera się na zawodnikach z krajów afrykańskich. Okres zimowy jest szczególnie trudny dla niektórych klubów Premier League, które w tym czasie muszą obejść się bez swoich największych gwiazd. Tym razem zespoły Premier League mają na głowie więcej zmartwień niż zwykle. Przybierająca na sile fala zachorowań na koronawirusa sprawia, że najwięksi muszą liczyć się z utratą swoich gwiazd na nieco dłużej. Poważnie martwimy się o zdrowie piłkarzy i wzywamy FIFA do przedsięwzięcia wszelkich niezbędnych kroków, by zadbać o bezpieczeństwo zawodników i o najlepszy interes klubów – zaapelowało niedawno do FIFA Europejskie Stowarzyszenie Klubów. Jakiś czas temu udało się wypracować rozwiązanie, które jednak nadal nie satysfakcjonuje do końca europejskich potentatów. Ustalono bowiem, że zaszczepieni piłkarze będą mogli polecieć do Afryki, jednak po powrocie czeka ich 10-dniowa izolacja.

Głośny sprzeciw wobec całego przedsięwzięcia wyraża Jurgen Klopp. W wyniku wyjazdu na Puchar Narodów Afryki, szkoleniowiec Liverpoolu przez przynajmniej miesiąc nie mógłby skorzystać z usług Sadio Mane, Mohameda Salaha i Naby’ego Keity. Puchar Narodów Afryki jest od jakiegoś czasu prawdziwym utrapieniem dla The Reds, którzy w styczniu i lutym muszą radzić sobie bez swoich kluczowych zawodników. Również w przypadku najbliższej edycji turnieju wydaje się, że najbardziej poszkodowany faktem wyjazdu swoich piłkarzy będzie właśnie Liverpool.

Czy Puchar Narodów Afryki się odbędzie?

Naciski ze strony europejskich klubów oraz pojawienie się Omikronu – nowego wariantu SARS-CoV-2 sprawiły, że najbliższa edycja Pucharu Narodów Afryki stanęła pod sporym znakiem zapytania. Pojawiły się nawet pogłoski o przeniesieniu turnieju do Kataru, który z chęcią podjąłby się organizacji. Byłby to dla nich sprawdzian generalny przed zbliżającymi się wielkimi krokami mistrzostwami świata. Na ten moment wydaje się to jednak bardzo mało prawdopodobne.

– Nie marnujmy czasu na plotki. Nic takiego jak zmiana daty lub gospodarza nie wchodzi w grę. Nie omawialiśmy tego podczas ostatnich spotkań. Jesteśmy już na miejscu i przygotowujemy się do startu – zapewnia dyrektor do spraw komunikacji Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej. Wygląda więc, że turniej o miano najlepszej drużyny Afryki odbędzie się bez przeszkód.