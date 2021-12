Liga Narodów UEFA: Polska poznała rywali

Za nami losowanie grup trzeciej w historii piłkarskiej Ligi Narodów UEFA. Reprezentacja Polski po raz kolejny rozegra swoje spotkania w dywizji A. W fazie grupowej biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacjami Walii, Holandii i Belgii.

Przed nami trzecia edycja piłkarskiej Ligi Narodów UEFA. Po raz trzeci z rzędu reprezentacja Polski rozgrywać będzie swoje mecze w dywizji A. W pierwszej edycji Polacy zajęli co prawda ostatnie miejsce w grupie, co pierwotnie oznaczało spadek do dywizji B, jednak UEFA podjęła decyzję o zwiększeniu liczby drużyn w poszczególnych grupach. Oznaczało to, że nasi reprezentanci w dywizji A pozostaną.

Przy okazji drugiej edycji rozgrywek biało-czerwoni zmierzyli się z Holandią, Włochami i Bośnią i Hercegowiną. Remis z Włochami i dwa zwycięstwa z Bośniakami sprawiły, że podopieczni Jerzego Brzęczka uplasowali się na trzecim miejscu w grupie. Oznaczało to, że Polska utrzymała się w dywizji A i w kolejnych rozgrywkach znów przyjdzie zmierzyć nam się z najlepszymi.

Żadne losowanie nie byłoby szczęśliwe

Ze względu na klasę rywali, którzy wraz z Polakami znaleźli się w dywizji A, nie mogliśmy oczekiwać, że Polska trafi do grupy marzeń. Jakiekolwiek losowanie oznaczało dla biało-czerwonych sześć wymagających spotkań. Ostatecznie reprezentacja Polski trafiła do grupy z Walią, Holandią i Belgią.

Pierwszą kolejkę najbliższej edycji Ligi Narodów rozegrane zostaną pomiędzy 2 i 8 czerwca 2022 roku. Trzecią i czwartą kolejkę również zaplanowano na czerwiec, natomiast grupowa rywalizacja zakończy się pomiędzy 22 i 27 września 2022 roku. Najlepsze cztery drużyny z każdej grup dywizji A zakwalifikują się do turnieju Final Four, który odbędzie się w czerwcu 2023 roku.

Pełne zestawienie grup Ligi Narodów UEFA przedstawia się następująco:

Dywizja A:

Grupa A1:

Francja

Dania

Chorwacja

Austria

Grupa A2:

Hiszpania

Portugalia

Szwajcaria

Czechy

Grupa A3:

Włochy

Niemcy

Anglia

Węgry

Grupa A4:

Belgia

Holandia

Polska

Walia

Dywizja B:

Grupa B1:

Ukraina

Szkocja

Irlandia

Armenia

Grupa B2:

Islandia

Rosja

Izrael

Albania

Grupa B3:

Bośnia i Hercegowina

Finlandia

Rumunia

Czarnogóra

Grupa B4:

Szwecja

Norwegia

Serbia

Słowenia

Dywizja C:

Grupa C1:

Turcja

Luksemburg

Litwa

Wyspy Owcze

Grupa C2:

Irlandia Północna

Grecja

Kosowo

Cypr lub Estonia

Grupa C3:

Słowacja

Białoruś

Azerbejdżan

Kazachstan lub Mołdawia

Grupa C4:

Bułgaria

Macedonia Północna

Gruzja

Gibraltar

Dywizja D:

Grupa D1:

Liechtenstein

Kazachstan lub Mołdawia

Andora

Łotwa

Grupa D2: