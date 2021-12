Freiburg – Bayer Leverkusen 🇩🇪 Typy, kursy (19.12.2021)

Bardzo ciekawe spotkanie b臋dzie ko艅czy膰 17. kolejk臋 Bundesligi. W tym momencie b臋dzie niemal po艂owa sezonu w Niemczech. Na tym etapie rozgrywek bardzo wysoko s膮 gospodarze, kt贸rzy maj膮 pi膮te miejsce. Go艣cie na trzecim miejscu i tak zapewne chcieliby zako艅czy膰 sezon.

Freiburg – Bayer Leverkusen zapowied藕 (niedziela, 15:30)

Go艣cie to ekipa, w kt贸rej meczach pada mn贸stwo goli. Tylko w spotkaniach Bayernu jest ich wi臋cej. Bayer Leverkusen warto ogl膮da膰, gdy偶 艣rednia bramek w tych spotkaniach to 4,06. Tym samym nie potrafi si臋 pochwali膰 gospodarz niedzielnego meczu. W przypadku Freiburga mowa o 艣redniej 2,56. Nie jest z艂a, ale jednak daleko im do ekipy z Leverkusen. Szkopu艂 w tym, 偶e dru偶yna Gerarda Seoane potrafi wygra膰 z Furth 7:1, a tydzie艅 p贸藕niej dosta膰 2:5 z Eintrachtem Frankfurt. Teraz by艂o ju偶 2:2 z Hoffenheim, wi臋c znowu uda艂o si臋 wej艣膰 na odpowiednie tory. Najwa偶niejsz膮 osob膮 w ataku jest oczywi艣cie Patrick Schick. Czech ma 16 goli i jest trzy bramki nad Erlingiem Haalandem i dwa za Robertem Lewandowskim. Skoro uda艂o si臋 wej艣膰 pomi臋dzy tych hegemon贸w, to dobry znak.

Zarejestruj si臋 w Noblebet i odbierz bonus od trzech pierwszych depozyt贸w do 2000 z艂. Po rejestracji przez pierwszy miesi膮c grasz bez podatku! Kliknij TUTAJ.

Ciekawie prezentuje si臋 Freiburg. Do niedawna jeszcze byli na ligowym podium. W ostatnich sze艣ciu spotkaniach jednak zdobyli ledwie 4pkt. Cztery pora偶ki – Bayern, Eintracht, Bochum i Hoffenheim. Uda艂o si臋 zremisowa膰 z Unionem i tylko raz wygra膰. Co ciekawe mowa o triumfie 6:0 w Monchengladbach. Trudno racjonalnie uwierzy膰 w tak膮 wygran膮, zw艂aszcza w obecnej formie. Nadal jednak wyniki osi膮gane przez ten zesp贸艂 s膮 ponad stan. To do dzisiaj jest najlepsza defensywa ligi – 15 straconych goli. To lepszy wynik nawet od Bayernu!

Freiburg – Bayer Leverkusen kursy bukmacher贸w

Noblebet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Freiburg wygra, kurs: 2,8

Bayer wygra, kurs: 2,5

Remis, kurs: 3,7

Freiburg – Bayer Leverkusen fakty meczowe

Mecz pi膮tej z trzeci膮 dru偶yn膮 Bundesligi. Obie ekipy dziel膮 dwa punkty: 26 do 28 na korzy艣膰 go艣ci

W spotkaniach tych ekip pada odpowiednio: 2,56 i 4,06. To drugie w przypadku Bayeru

Ostatnia potyczka tych ekip to 23. kolejka ubieg艂ego sezonu. Freiburg wygra艂 w贸wczas w Leverkusen 2:1

Freiburg – Bayer Leverkusen typy

Par臋 goli w meczu na szczycie? Na to wychodzi w tym niedzielnym spotkaniu.

Typ: Powy偶ej 2,5 bramki @ 1,65 Noblebet

Typ: Obie strzel膮 @ 1,52 Noblebet