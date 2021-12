Górnik Łęczna – Zagłębie Lubin 🇵🇱 Typy, kursy (19.12.2021)

Pierwszy niedzielny mecz w Ekstraklasie. W tabeli wyżej goście, ale to gospodarze są zdecydowanie w lepszej formie. Dla jednych i drugich to ostatni mecz w 2021 roku. Wg bukmacherów faworytem Miedziowi, ale to Górnik Łęczna jest w gazie. Czy ekipa Kamila Kieresia znowu wygra?

Górnik Łęczna – Zagłębie Lubin zapowiedź (sobota, 12:30)

Gospodarze długo wydawali się kandydatem numer jeden do spadku. Teraz jednak forma w ostatnich meczach 2021 roku robi wrażenie. Licząc ligę i puchar wygrali trzy kolejne mecze. Co ciekawe wszystkie na wyjazdach. Najpierw z Koroną Kielce, potem Jagiellonia i Cracovia. To zdecydowanie poprawiło humory w Łęcznej oraz notowania trenera Kamila Kieresia. Podobnie jak świetna postawa w ataku Bartosza Śpiączki. Przez wiele lat wyśmiewany napastnik, w tym sezonie robi świetną robotę. Strzelił 8 z 17 ligowych goli, dorzucił także pucharowe trafienie. To zdecydowanie udana jesień w jego wykonaniu.

Kompletnie inaczej wygląda Zagłębie Lubin. Miedziowi przegrali cztery z ostatnich pięciu meczów ligowych. Dorzućmy do tej porażkę w PP z Arką Gdynia i mamy cienki obraz końca sezonu. Pokonali jedynie słabą Wisłę Kraków. Poza tym było 0:4 z Rakowem i Legią. Jedynie przeciwko Lechowi – 2:3 – potrafili się postawić i zagrać na jakimś niezłym poziomie. Taką formę posadą przypłacił Dariusz Żuraw. Trener wyleciał jeszcze przed ostatnim meczem, co tylko pokazuje poziom irytacji w Lubinie.

Górnik Łęczna – Zagłębie Lubin kursy bukmacherów

BETFAN oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Górnik wygra, kurs: 3,20

Zagłębie wygra, kurs: 2,24

Remis, kurs: 3,40

Górnik Łęczna – Zagłębie Lubin fakty meczowe

Spotkanie 17. ekipy z 13. w Ekstraklasie. Obie drużyny dzieli 5pkt: 20:15 na korzyść gości

Oba zespoły mają najgorsze defensywy ligi. Górnik stracił 35 goli, Zagłębie 34

Miedziowi zdobyli 3pkt w pięciu ostatnich meczach – wygrali tylko z Wisłą Kraków

Zielono-czarni wygrali dwa kolejne wyjazdy w lidze

Ostatnie spotkanie tych ekip to 30 lipca i druga kolejka ligowa. Wówczas Zagłębie wygrało 3:1, a dwa gole strzelił dla nich wychowanek Górnika – Patryk Szysz

Górnik Łęczna – Zagłębie Lubin typy

Idziemy w kierunku drużyny, która radzi sobie w ostatnich tygodniach znacznie lepiej. Powinni wykorzystać słabe tygodnie w wykonaniu Miedziowych.

Typ: Górnik wygra @ 3,20 BETFAN

Typ: Górnik powyżej 1,5 @ 2,69 BETFAN