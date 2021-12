Fiorentina – Sassuolo 🇮🇹 Typy, kursy (19.12.2021)

To mo偶e by膰 niezwykle interesuj膮ce rozpocz臋cie niedzieli w Serie A. Fiorentina – Sassuolo zapowiada si臋 jako starcie, w kt贸rym powinni艣my obejrze膰 mn贸stwo goli. Czy tak si臋 stanie? Wszelkie znaki na niebie i ziemi m贸wi膮, 偶e jak najbardziej.

Fiorentina – Sassuolo zapowied藕 (niedziela, 12:30)

Bardzo dobrze spisuje si臋 dru偶yna z Toskanii. Fiorentina jest na pi膮tym miejscu i ma zaledwie sze艣膰 punkt贸w straty do Napoli na czwartym. To niewiele zwa偶ywszy na dyspozycje TOP4 w tym sezonie. Wa偶ne, 偶e ekipa Vincenzo Italiano jest przed Rom膮, Juventusem czy Lazio. Spora w tym zas艂uga najwi臋kszej gwiazdy zespo艂u. Na dzisiaj jest ni膮 Dusan Vlahovi膰. Serb w tym sezonie strzeli艂 ju偶 15 goli i prowadzi w klasyfikacji strzelc贸w. Nie ma w膮tpliwo艣ci, 偶e po tym sezonie b臋dzie mn贸stwo ofert dla Fiorentiny za tego snajpera. P贸ki co jednak strzela, jak na zawo艂anie. W ostatnich pi臋ciu meczach strzeli艂 a偶 siedem goli!

Po drugiej stronie Domenico Berardi, kt贸ry tak偶e nie musi si臋 wstydzi膰 swojego dorobku. 8 goli na tym etapie sezonu wygl膮da przyzwoicie. Warto jednak doda膰 jeszcze pi臋膰 asyst gwiazdy Sassuolo. Ostatnia forma jego i koleg贸w robi wra偶enie. Pokonali Lazio 2:1, a wcze艣niej potrafili jeszcze wy偶ej odprawi膰 Milan na San Siro – 3:1, czy zremisowa膰 z Napoli 2:2. Kr贸tko m贸wi膮c potrafi膮 rywalizowa膰 z faworytami, a tym razem tak偶e przeciwnik z g贸rnej p贸艂ki. To mo偶e nam zwiastowa膰 naprawd臋 ciekawe spotkanie na Artemio Franchi.

Fiorentina – Sassuolo kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Fiorentina wygra, kurs: 1,92

Sassuolo wygra, kurs: 3,95

Remis, kurs: 3,75

Fiorentina – Sassuolo fakty meczowe

Spotkanie 5. z 12. dru偶yn膮 Serie A. Obie ekipy dzieli w tabeli 7pkt: 30 do 23 na korzy艣膰 gospodarzy

W meczach z udzia艂em tych ekip pada sporo goli: 53 przy Fiorentinie i 54 przy Sassuolo. To 艣rednie ponad 3 bramek na spotkanie

Viola ma w swoich szeregach najlepszego strzelca ligi. Dusan Vlahovi膰 strzeli艂 ju偶 15 goli w tym sezonie

W kwietniu tego roku Sassuolo ogra艂o Fiorentine 3:1 u siebie

Fiorentina – Sassuolo typy

Strzelanina w po艂udnie? Dobrze brzmi i tego spodziewamy si臋 na Stadio Artemio Franchi.

Typ: Powy偶ej 3,5 bramki @ 2,45 Superbet

Typ: Obie strzel膮 @ 1,57 Superbet