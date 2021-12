Dzień Underdoga w LV BET. Zgarnij 50 PLN!

Lubisz stawiać wysokie kursy? LV BET przygotował promocję, która może wzbudzić spore zainteresowanie. Bukmacher gwarantuje bonus na konto w wysokości 50 PLN w sytuacji, gdy kupon z wysokim kursem zakładu pojedynczego okaże się wygrany. Jak wziąć udział w promocji?

Promocja jest ważna tylko dzisiaj tj. 17.12.2021 od godziny 00:01 do godziny 23:59. Co istotne, kupon musi zostać rozliczony do godziny 23:59. Na czym konkretnie polega promocja?

Dzień Underdoga w LV BET

Zasady tej oferty są następujące:

Wpłać minimum 20 PLN na swoje konto. Postaw kupon pojedynczy lub kombi za minimum 20 PLN Na kuponie musi znaleźć się co najmniej jedno zdarzenie z kursem minimalnym 5.00 W przypadku wygranej, LV BET gwarantuje bonus w wysokości 50 PLN

Więcej o ofercie: tutaj

Jeśli nie masz jeszcze konta w LV BET zarejestruj się z tym linkiem lub kodem GRAMGRUBO50. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty powitalnej.