Soldić – Chalidow. Odbierz 200 zł za zwycięstwo Chorwata!

Przed nami KSW 65. Walka wieczoru to starcie Roberto Soldicia z Mamedem Chalidowem. Faworytem jest ten pierwszy, a jeden z bukmacherów wystawił specjalny kurs na wygraną Chorwata wynosi aż 20.00!

Nie ma co ukrywać – Soldić obecnie jest jednym z lepszych zawodników całej federacji. Jego obecna ranga przypomina tę, którą posiadał Chalidow jeszcze kilka lat temu. Nic zatem dziwnego, że standardowy kurs na Soldicia jest dość niski. Między innymi dlatego bukmacher Superbet przygotował promocję, w której do zgarnięcia jest 200 zł za postawione 10 zł. Co należy zrobić, aby wziąć udział w promocji?

Zarejestrować się z TEGO linka lub z kodem GRAMGRUBO na Superbet. Wpłacić 50 zł. Obstawić zwycięstwo Soldicia w ofercie przedmeczowej za dokładnie 10 zł. Jeśli Soldić wygra, wówczas gracz otrzyma 200 zł w ramach:

Kwota wygranej za kupon = 8.8 PLN * 1.47 = 12,93 PLN

Kwota bonusu = 10 PLN *20 = 200 PLN – 12,93 PLN = 187,07 PLN

Łącznie można zgarnąć zatem 200 zł w ramach kwoty na konto główne i bonusowe. Regulamin promocji dostępny pod tym linkiem.