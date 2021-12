Eintracht – Mainz 🇩🇪 Typy, kursy (18.12.2021)

Podczas jednego z najwa偶niejszych spotka艅 weekendu w lidze niemieckiej zmierz膮 si臋 dwa zespo艂y, kt贸rych celem jest awans do europejskich puchar贸w. Bezpo艣redni s膮siedzi w ligowej tabeli, Eintracht Frankfurt i FSV Mainz, podejm膮 walk臋 o kluczowe punkty dla dalszego rozwoju wydarze艅 w tym sezonie.

Eintracht 鈥 Mainz zapowied藕 (sobota, 15:30)

Obydwa zespo艂y, kt贸re ogl膮da膰 b臋dziemy w sobotnie popo艂udnie, oddzielaj膮 w tabeli jedynie detale. Zar贸wno gospodarze z Frankfurtu, jak i zesp贸艂 Mainz zgromadzili do tej pory po 24 punkty, kt贸re pozwalaj膮 im zajmowa膰 odpowiednio miejsce 7. (tu偶 za stref膮 pucharow膮) oraz 6. (premiowane kwalifikacj膮 do Ligi Konferencji Europy).

Niewielka pozostaje tak偶e r贸偶nica, kt贸ra dzieli rywali od gry o Lig臋 Mistrz贸w. Na czwartej pozycji, daj膮cej bezpo艣redni膮 kwalifikacj臋 do rozgrywek grupowych, ulokowane jest Hoffenheim z zaledwie trzypunktow膮 przewag膮. Du偶y 艣cisk w czo艂贸wce zwiastuje du偶e emocje we Frankfurcie. Istotnym czynnikiem mo偶e okaza膰 si臋 fakt, 偶e Eintracht pozostaje jedn膮 z gorzej dysponowanych dru偶yn na w艂asnym obiekcie w bie偶膮cych rozgrywkach. Cho膰 grudzie艅 trwa w najlepsze i nied艂ugo b臋dzie si臋 ko艅czy膰, zesp贸艂 z Frankfurtu w roli gospodarza wygra艂 w lidze tylko dwukrotnie. To otwiera du偶膮 szans臋 przed Mainz.

Eintracht – Mainz kursy bukmacher贸w

Noblebet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Eintracht wygra, kurs: 2,27

Remis, kurs: 3,65

Mainz wygra, kurs: 3,15

Eintracht – Mainz fakty meczowe

FSV Mainz na wyjazdach zdobywa 艣rednio jedn膮 bramk臋 na mecz

Eintracht jest czwart膮 najgorsz膮 dru偶yn膮 ligi w roli gospodarza

W trzech ostatnich spotkaniach na obiekcie Eintrachtu zesp贸艂 Mainz pozosta艂 niepokonany

Eintracht – Mainz typy

Wiele wskazuje na to, 偶e w strefie pucharowej po tym weekendzie zachowany zostanie status quo. Mecz we Frankfurcie wi膮za膰 si臋 b臋dzie z du偶ym ci臋偶arem gatunkowym i nie zapowiada si臋 porywaj膮co. Nie powinni艣my ogl膮da膰 zbyt wielu bramek.

Eintracht – Mainz | Typ: Remis @3.65 NobleBet

Eintracht – Mainz | Typ: Poni偶ej 2,25 bramki w meczu @2.42 NobleBet