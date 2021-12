Tottenham – Liverpool 🇬🇧 Typy, kursy (19.12.2021)

W presti偶owym, niedzielnym starciu angielskiej Premier League walcz膮cy o tytu艂 Liverpool zmierzy si臋 z wracaj膮cym na dobre tory wynikowe Tottenhamem. Wyniki spotkania mog膮 mie膰 szczeg贸lne znaczenie dla przysz艂ej walki o awans do europejskich puchar贸w, w kt贸re celuj膮 obydwa zespo艂y.

Tottenham – Liverpool zapowied藕 (niedziela, 17:30)

Przed przerw膮, spowodowan膮 wykryciem przypadk贸w koronawirusa w zespole z p贸艂nocnego Londynu, Tottenham pod wp艂ywem nowego szkoleniowca 鈥 Antonio Conte 鈥 zacz膮艂 odrabia膰 stracony czas w rozgrywkach ligowych. Do meczu z Liverpoolem Spurs przyst臋powa膰 b臋d膮 po serii trzech wygranych, kt贸ra zbli偶y艂a ich ponownie do strefy, premiowanej awansem do europejskich puchar贸w. Z 25 punktami gospodarze plasuj膮 si臋 na si贸dmym miejscu w tabeli, trac膮c trzy 鈥瀘czka鈥 do pi膮tego West Hamu. Tottenham zagra艂 jednak a偶 o trzy spotkania mniej od rywali i mo偶e nadrobi膰 dystans do czo艂owej pi膮tki w ekspresowym tempie.

Liverpool niezmiennie pozostaje jednym z pierwszych kandydat贸w do tytu艂u Mistrza Anglii. The Reds goni膮 lidera z Manchesteru, na ten moment utrzymuj膮c dystans jednego punktu. Go艣cie w niedzielnym spotkaniu s膮 jednocze艣nie najmocniejsz膮 ofensyw膮 w lidze, zdobywaj膮c a偶 48 bramek w siedemnastu spotkaniach.

Tottenham – Liverpool typy

Wy艣cig po Mistrzostwo Anglii nie ustaje 鈥 mecz z Tottenhamem, cho膰 trudny, stanowi dla Liverpoolu kolejny wa偶ny krok w jego trakcie. Mo偶na tym samym spodziewa膰 si臋 wygranej go艣ci, cho膰 gospodarze z pewno艣ci膮 postawi膮 rywalom trudne warunki.

Tottenham – Liverpool | Typ: Liverpool @1.60 Superbet

Tottenham – Liverpool | Typ: Obydwie dru偶yny strzel膮 gola @1.75 Superbet

Tottenham – Liverpool kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Tottenham wygra, kurs: 5.35

Remis, kurs: 4.35

Liverpool wygra, kurs: 1.60

Tottenham – Liverpool fakty meczowe

Liverpool ma najwy偶sz膮 艣redni膮 bramek na mecz w lidze, si臋gaj膮c膮 3,6 trafienia na spotkanie

Gospodarze w tym sezonie jeszcze nie zremisowali u siebie

Go艣cie pozostaj膮 liderem tabeli spotka艅 wyjazdowych, w delegacji radz膮c sobie najlepiej w lidze

Tottenham pi臋膰 ostatnich mecz贸w

Tottenham – Norwich 3:0

Tottenham – Brentford 2:0

Tottenham – Leeds 2:1

Everton – Tottenham 0:0

Tottenham – Manchester United 0:3

Liverpool pi臋膰 ostatnich mecz贸w

Liverpool – Newcastle 3:1

Liverpool – Aston Villa 1:0

Wolves – Liverpool 0:1

Everton – Liverpool 1:4

Liverpool – Southampton 4:0